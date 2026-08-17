बालू खनन या मौत को दावत? गंगा नदी में 7 बच्चियां डूबीं, 3 के शव मिले; विधायक के आरोप गंभीर
एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर तीन शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। गंगा जी में स्नान करतीं सात बच्चियां डूब गईं।
पटना के बख्तियारपुर रानीसराय जहाजी घाट पर सोमवार सुबह गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार की सात बच्चियां तेज धारा में डूब गईं। स्थानीय लोगों ने तीन बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि चार बच्चियां नदी में बह गईं। एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर तीन शव बरामद कर लिए हैं, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। विधायक अरुण कुमार साह ने घटना के लिए बालू खनन कारोबारियों को जिम्मेदार ठहराया है।
घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चियां एक ही परिवार की थीं, जिनमें दो सगी और अन्य चचेरी बहनें शामिल हैं। सोमवारी स्नान के दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसे बचाने के प्रयास में अन्य बच्चियां भी एक-एक कर पानी में उतरती चली गईं और सभी तेज धारा की चपेट में आ गईं।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीन बच्चियों को बाहर निकाल लिया। वहीं अवधेश चंद्रवंशी की पुत्री आरती 21 व नंदनी 16, कमलेश चंद्रवंशी की पुत्री राधिका 15 तथा मंटू चंद्रवंशी की 12 वर्षीय पुत्री स्मिता गहरे पानी में बह गईं। हादसे की सूचना मिलते ही घाट पर ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ जुट गई।
तलाशी में देरी पर हंगामा, सड़क जाम
एसडीआरएफ को बुलाने में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे करीब 20 मिनट तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीण तत्काल बचाव कार्य शुरू करने की मांग कर रहे थे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम हटाया गया और एसडीआरएफ ने अभियान तेज किया।
जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। नदी की तेज धारा और गहराई के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। तीन शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। खबर सुनकर विधायक अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचे।
बालू खनन पर उठे सवाल
स्थानीय विधायक अरुण कुमार साह ने हादसे पर दुख जताते हुए रानीसराय घाट के पास हो रहे बालू खनन को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में खनन और बालू भंडारण पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बालू की कमाई के चक्कर में एक परिवार तबाह हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। एक ही परिवार की बच्चियों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे से ग्रामीण स्तब्ध हैं और प्रशासन राहत व खोज अभियान में जुटा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें