नए पावर सबस्टेशनों में खगौल के डीपीएस मोड़, दानापुर ब्लॉक, गुलजारबाग स्थित एससीईआरटी परिसर, कंकड़बाग के छोटी पहाड़ी-2 और पटना ग्रामीण क्षेत्र के फतुहा स्थित नरायना भी शामिल है। सभी सबस्टेशनों की क्षमता 20-20 एमवीए है।

पटना, वरीय संवाददाता। बिहारियों के लिए अच्छी खबर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार के सात नए पावर सबस्टेशन (पीएसएस) का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया। इसके साथ ही 423 आपूर्ति ट्रांसफार्मर और 497 किलोमीटर एबी केबल लगाने के कार्यों की भी शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं से करीब पांच लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। लोगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नए पावर सबस्टेशनों में खगौल के डीपीएस मोड़, दानापुर ब्लॉक, गुलजारबाग स्थित एससीईआरटी परिसर, कंकड़बाग के छोटी पहाड़ी-2 और पटना ग्रामीण क्षेत्र के फतुहा स्थित नरायना, बख्तियारपुर के मंझौली तथा नौबतपुर के गोपालपुर शामिल हैं। सभी सबस्टेशनों की क्षमता 20-20 एमवीए है। प्रत्येक सबस्टेशन से 16 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी।

ये सभी जीआईएस तकनीक आधारित पावर सबस्टेशन हैं। इनके चालू होने से संबंधित क्षेत्रों में बिजली की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

खुले तारों की जगह एबी केबल लगाए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 423 नए आपूर्ति ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसके साथ ही 497 किलोमीटर एबी केबल बिछाई गई है। इससे खासकर गर्मी के दिनों में बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। शहर के उन इलाकों और मोहल्लों में नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जहां गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने से ओवरलोडिंग और फेज बंद होने की समस्या उत्पन्न होती थी। इसके कारण लोगों को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ता था। नए ट्रांसफार्मरों के चालू होने से इन समस्याओं में कमी आएगी। वहीं, खुले तारों की जगह जरूरत के अनुसार एबी केबल लगाए गए हैं। जिससे बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और सुचारु हो सकेगी।

इन इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा नए विद्युत उपकेंद्रों से खगौल, कलिकेत नगर, डीपीएस स्कूल के आसपास, सगुना मोड़, आईएएस कॉलोनी, रामजयपाल पथ, आरपीएस मोड़, गोला रोड, दानापुर, तकियापर, अगमकुआं, छोटी पहाड़ी, संप हाउस, सहनी क्रेन और गुलजारबाग स्थित एससीईआरटी परिसर के आसपास के लोगों को लाभ मिलेगा। फतुहा के नरायना, बख्तियारपुर के मंझौली और नौबतपुर के गोपालपुर सहित आसपास आपूर्ति बेहतर होगी।