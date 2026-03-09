सात सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद, 11 साल पुराने मर्डर केस में अदालत ने सुनाई सजा

रोहतास जिले की अदालत ने 11 साल पुराने मर्डर केस में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोचक बात यह है कि सातों दोषी सगे भाई हैं। उन्होंने जमीन विवाद में एक शख्स की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या की थी।

बिहार के रोहतास (सासाराम) जिले में सात सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद की सजा मिली है। सातों को साढ़े 11 साल पुराने हत्याकांड के मामले में यह सजा मिली है। रोहतास जिला जज 10 उमेश राय की अदालत ने सोमवार को सातों भाइयों को दोषी करार देत हुए उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भुगतने का आदेश दिया।

दोषियों मेंं कोचस थाना क्षेत्र के छितनडिहरा निवासी रंगीला पाल, रविंद्र पाल, वीरेंद्र पाल, योगेंद्र पाल, राजेंद्र पाल, रमेश पाल और उमेश पाल शामिल हैं। जुर्माना जमा नहीं भरने पर सभी दोषियों को को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

क्या था मामला? बताया जाता है कि हत्याकांड 16 सितंबर 2014 की रात आठ बजे हुई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक के पुत्र कोचस थाना क्षेत्र के छितनडिहरा निवासी ओमप्रकाश पाल ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में ओमप्रकाश का कहना था कि जमीनी विवाद को लेकर खाना खाकर दालान में सोने जा रहे उसके पिता अंबिका पाल पर अभियुक्तों द्वारा लाठी, डंडा, टांगी व पत्थर से हमला किया गया था।

हल्ला होने पर सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे। इसके बाद पड़ोसियों के सहयोग से अपने पिता अंबिका पाल को इलाज के लिए कोचस पीएचसी में भर्ती कराया था। जिन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। वाराणसी लेकर जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।