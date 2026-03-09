Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सात सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद, 11 साल पुराने मर्डर केस में अदालत ने सुनाई सजा

Mar 09, 2026 07:02 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

रोहतास जिले की अदालत ने 11 साल पुराने मर्डर केस में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रोचक बात यह है कि सातों दोषी सगे भाई हैं। उन्होंने जमीन विवाद में एक शख्स की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या की थी।

सात सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद, 11 साल पुराने मर्डर केस में अदालत ने सुनाई सजा

बिहार के रोहतास (सासाराम) जिले में सात सगे भाइयों को एक साथ उम्रकैद की सजा मिली है। सातों को साढ़े 11 साल पुराने हत्याकांड के मामले में यह सजा मिली है। रोहतास जिला जज 10 उमेश राय की अदालत ने सोमवार को सातों भाइयों को दोषी करार देत हुए उन्हें आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भुगतने का आदेश दिया।

दोषियों मेंं कोचस थाना क्षेत्र के छितनडिहरा निवासी रंगीला पाल, रविंद्र पाल, वीरेंद्र पाल, योगेंद्र पाल, राजेंद्र पाल, रमेश पाल और उमेश पाल शामिल हैं। जुर्माना जमा नहीं भरने पर सभी दोषियों को को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

क्या था मामला?

बताया जाता है कि हत्याकांड 16 सितंबर 2014 की रात आठ बजे हुई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक के पुत्र कोचस थाना क्षेत्र के छितनडिहरा निवासी ओमप्रकाश पाल ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में ओमप्रकाश का कहना था कि जमीनी विवाद को लेकर खाना खाकर दालान में सोने जा रहे उसके पिता अंबिका पाल पर अभियुक्तों द्वारा लाठी, डंडा, टांगी व पत्थर से हमला किया गया था।

ये भी पढ़ें:सीयूएसबी: फैकल्टी की 21 पदों पर भर्ती, 30 तक करें आवेदन

हल्ला होने पर सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे। इसके बाद पड़ोसियों के सहयोग से अपने पिता अंबिका पाल को इलाज के लिए कोचस पीएचसी में भर्ती कराया था। जिन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। वाराणसी लेकर जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।

अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाहों की गवाही कराई गई थी। वहीं साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दुलारी कुंवर को बरी किया था।

ये भी पढ़ें:माले नेता जितेंद्र पासवान को उम्रकैद , मर्डर केस में अबतक 7 को आजीवन कारावास
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Sasaram News Sasaram Latest News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।