बिहार के 7 मजदूरों की कर्नाटक में मौत, बेंगलुरु के पत्थर खदान में हादसा; सीएम डीके शिवकुमार क्या बोले?
बेंगलुरू के एक पत्थर खदान में हुए हादसे में बिहार के सात मजदूरों की मौत हो गई है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है।
बिहार के सात मजदूरों की कर्नाटक में दर्दनाक मौत हो गई। सभी मजदूर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में दस से अधिक घायल हुए हैं जिनमें कई बिहार प्रवासी शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मृतकों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे की जांच करके खदान मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी घटना पर शोक जताया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। संभावना है कि पत्थर के नीचे कुछ और मजदूर दबे हो सकते हैं क्योंकि हादसे के वक्त वहां कम-से-कम 18 मजदूर काम कर रहे थे।
घटना बेंगलुरु के मदपट्टना पत्थर खदान की है। मृत मजदूरों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। जानकारी मुताबिक गुरुवार को मदपट्टना के पहाड़ी इलाके में स्थित एक पत्थर खदान सह क्रशर में गुरुवार को मजदूर काम कर रहे थे। तभी करीब 40 फीट की उंचाई से एक विशाल चट्टान गिर पड़ा। जबतक मजदूर भागकर सुरक्षित बाहर निकलते तब तक कई मजदूर मलवे के नीचे दब गए। अब तक सात के शव निकाले जा चुके हैं। सभी मृतक बिहार के विभिन्न जिलों के बताए जा रहे हैं। उनके गृह जिला और गांव संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।
ऐक्शन में कर्नाटक सीएम शिवकुमार
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ऐक्शन में आ गए। उन्होने कहा कि घटना बहुत दुखद है। खदान मालिकों को सावधान रहना चाहिए था। इस बात की जांच कराई जाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है। सीएम ने कहा है कि सभी संबंधित पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर अपना अपना काम कर रहे हैं। पता चला है कि हादसा ब्लास्टिंग से नहीं बल्कि क्रशर की दीवार गिर जाने से हुआ। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है। जिनके स्तर से लापरवाही बात सामने आएगी वे नहीं बचेंगे।
सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख
इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बेंगलुरु के दक्षिण तालुक स्थित मदापट्टना की पत्थर खदान में हुए भीषण हादसे में बिहार के प्रवासी श्रमिक भाइयों के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें