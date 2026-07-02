बिहार के 7 मजदूरों की कर्नाटक में मौत, बेंगलुरु के पत्थर खदान में हादसा; सीएम डीके शिवकुमार क्या बोले?

बेंगलुरू के एक पत्थर खदान में हुए हादसे में बिहार के सात मजदूरों की मौत हो गई है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है।

बिहार के सात मजदूरों की कर्नाटक में दर्दनाक मौत हो गई। सभी मजदूर एक बड़े पत्थर के नीचे दब गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में दस से अधिक घायल हुए हैं जिनमें कई बिहार प्रवासी शामिल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मृतकों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे की जांच करके खदान मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी घटना पर शोक जताया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। संभावना है कि पत्थर के नीचे कुछ और मजदूर दबे हो सकते हैं क्योंकि हादसे के वक्त वहां कम-से-कम 18 मजदूर काम कर रहे थे।

घटना बेंगलुरु के मदपट्टना पत्थर खदान की है। मृत मजदूरों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। जानकारी मुताबिक गुरुवार को मदपट्टना के पहाड़ी इलाके में स्थित एक पत्थर खदान सह क्रशर में गुरुवार को मजदूर काम कर रहे थे। तभी करीब 40 फीट की उंचाई से एक विशाल चट्टान गिर पड़ा। जबतक मजदूर भागकर सुरक्षित बाहर निकलते तब तक कई मजदूर मलवे के नीचे दब गए। अब तक सात के शव निकाले जा चुके हैं। सभी मृतक बिहार के विभिन्न जिलों के बताए जा रहे हैं। उनके गृह जिला और गांव संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।

ऐक्शन में कर्नाटक सीएम शिवकुमार दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ऐक्शन में आ गए। उन्होने कहा कि घटना बहुत दुखद है। खदान मालिकों को सावधान रहना चाहिए था। इस बात की जांच कराई जाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है। सीएम ने कहा है कि सभी संबंधित पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर अपना अपना काम कर रहे हैं। पता चला है कि हादसा ब्लास्टिंग से नहीं बल्कि क्रशर की दीवार गिर जाने से हुआ। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है। जिनके स्तर से लापरवाही बात सामने आएगी वे नहीं बचेंगे।