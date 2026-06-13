BPSC एईडीओ परीक्षा में जैमर, बायोमेट्रिक में सेटिंग थी, EOU ने बताया- पेपर लीक कैसे हुआ था

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि सत्यापन एजेंसी ने रेंडमाइजेशन नियमों का उल्लंघन कर आखिरी समय में सूची से बाहर के कर्मियों की ड्यूटी लगा दी। इन्हीं के माध्यम से परीक्षा में खेल हुआ।

BPSC AEDO Paper Leak: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की अप्रैल 2026 में रद्द हुई सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (एईडीओ) और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा माफिया के कब्जे में थी। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि सत्यापन एजेंसी ने रेंडमाइजेशन नियमों का उल्लंघन कर आखिरी समय में सूची से बाहर के कर्मियों की ड्यूटी लगा दी।

पकड़े गए अधिकतर बायोमेट्रिक कर्मी स्वयं एईडीओ परीक्षा के अभ्यर्थी थे। इनमें कई सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली के भी आरोपित थे। इन आरोपों के आधार पर जयपुर की बायोमेट्रिक सत्यापन कंपनी मेसर्स साईं एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डालने का प्रस्ताव राज्य सरकार सहित देशभर की परीक्षा एजेंसियों को भेजा गया है। वहीं, जैमर कार्य के लिए नियोजित कंपनी मेसर्स ईसीआईएल के कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

अब तक 35 गिरफ्तार ईओयू इस मामले में बीपीएससी के संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने गुरुवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। बताया कि एईडीओ परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और कदाचार मामले में मुंगेर, नालंदा, वैशाली, बेगूसराय और नवादा में दर्ज पांच केस में कुल 35 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए चुनी गई कंपनी मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के कई कर्मियों और जिला कोऑर्डिनेटरों की भी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी के नालंदा के जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार, मुंगेर के जिला समन्वयक रामरत्न कुमार उर्फ मास्टर, बांका एवं लखीसराय जिला समन्वयक अभिषेक पांडेय के अलावा मुंगेर के बायोमेट्रिक सुपरवाइजर समीर उर्फ मनीष पासवान और सुजल कुमार, नालंदा के बायोमेट्रिक सुपरवाइजर चंदन कुमार एवं पटना के बायोमेट्रिक सुपरवाइजर अंशुप्रिया की इस आरोप में गिरफ्तारी हुई थी।

जैमर के इस्तेमाल में भी किया गया खेल डीआईजी ने बताया कि बेगूसराय, छपरा और नालंदा में ब्लुटूथ उपकरणों से उत्तर लिखवाने की बात सामने आई है। इसमें जैमर कंपनी ईसीआईएल के कर्मियों की भूमिका की जांच हो रही है। अनुसंधान में पता चला है कि कुछ खास हिस्सों को जैमर से मुक्त रखा गया था। इस संबंध में अनुसंधान जारी है। बीपीएससी के पदाधिकारियों और कर्मियों की भूमिका के सवाल पर डीआईजी ने कहा कि इसकी जांच जारी है। इसमें देखा जा रहा है कि इन कार्यों का नियंत्रण किनके पास था और किन-किन लोगों ने जिम्मेदारी में त्रुटियां बरतीं।