चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका; RJD महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष BJP में गईं, दिलीप जायसवाल ने किया स्वागत

संक्षेप: Bihar Election: राजद की कद्दावर नेता और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यङ प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) में शामिल हो गई हैं।

Sat, 25 Oct 2025 01:54 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में चंद दिन शेष रह गए हैं। उससे पहले महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी की कद्दावर नेता और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यङ प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदल लिया है। वे भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता दिलाई। प्रतिमा ने लालू की पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

भाजपा की सदस्यता लेने के बाद प्रतिमा कुशवाहा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राजद में ग्रासरूट कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता। वहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद हावी है। कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। उनके नेता भी नेतृत्व के व्यवहार से निराश हैं।

प्रतिमा कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात भले ही करते हैं लेकिन इसके लिए जमीन भी ले लेते हैं। राजद में सारे आरक्षण परिवार के लोगों के लिए होते हैं। महिलाओं को असलियत में आरक्षण तो एनडीए सरकार ने दिया है। लालू यादव की पार्टी के भीतर काफी असंतोष है।

