लालू, तेजस्वी को झटका, पूर्व सांसद अर्जुन राय ने आरजेडी से इस्तीफा दिया; बीजेपी में जाएंगे

अर्जुन राय ने कहा कि वे सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अर्जुन राय के इस फैसले को आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

Setback to Lalu and Tejaswi: राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अर्जुन राय ने कहा कि वे सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अर्जुन राय के इस फैसले को आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अर्जुन राय के इस्तीफे को लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था।

अर्जुन राय औराई से विधायक और सीतामढ़ी से सांसद रह चुके हैं। पहली बार जदयू की टिकट पर औराई से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि राजद में उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। यह फैसला उन्होंने स्वेच्छा से लिया है।

विकास के लिए छोड़ रहा राजदः अर्जुन प्रेस को संबोधित करते हुए अर्जुन राय ने कहा कि वे अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। लेकिन राजद में रहकर तत्काल वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, "आज की राजनीति विकास की राजनीति है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने इलाके का विकास नहीं करा पाता है तो राजनीति में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया है।"

उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तारीफ भी की। कहा कि डबल इंजन की सरकार में ही क्षेत्र का तेजी से विकास संभव है। सम्राट चौधरी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। उनके सहयोग कार्यक्रम से जनता की समस्याओं का समय से निदान हो रहा है। सम्राट चौधरी ने अपराध से कभी समझौता नहीं किया तो नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढाने के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमेशा विकास की राजनीति की है। राजद की वर्तमान में जो स्थिति है उसमें वहां काम करना ठीक नहीं लगा रहा। उनकी कार्यप्रणाली और तौर तरीका ठीक मुझे सूट नहीं कर रहा है।

लालू प्रसाद को भेजा इस्तीफा अर्जुन राय ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नाम भेज दिया है। सोमवार को वे पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। उनके साथ कई समर्थकों के भी भाजपा में शामिल होने की संभावना है।