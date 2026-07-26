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लालू, तेजस्वी को झटका, पूर्व सांसद अर्जुन राय ने आरजेडी से इस्तीफा दिया; बीजेपी में जाएंगे

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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अर्जुन राय ने कहा कि वे सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अर्जुन राय के इस फैसले को आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

Arjun Rai
पूर्व सांसद अर्जुन राय ने राजद से इस्तीफा दिया; बीजेपी में जाएंगे

Setback to Lalu and Tejaswi: राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अर्जुन राय ने कहा कि वे सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अर्जुन राय के इस फैसले को आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अर्जुन राय के इस्तीफे को लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी राजद को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था।

अर्जुन राय औराई से विधायक और सीतामढ़ी से सांसद रह चुके हैं। पहली बार जदयू की टिकट पर औराई से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि राजद में उनका किसी से कोई विवाद नहीं है। यह फैसला उन्होंने स्वेच्छा से लिया है।

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विकास के लिए छोड़ रहा राजदः अर्जुन

प्रेस को संबोधित करते हुए अर्जुन राय ने कहा कि वे अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। लेकिन राजद में रहकर तत्काल वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, "आज की राजनीति विकास की राजनीति है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने इलाके का विकास नहीं करा पाता है तो राजनीति में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से मैंने यह कदम उठाया है।"

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उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तारीफ भी की। कहा कि डबल इंजन की सरकार में ही क्षेत्र का तेजी से विकास संभव है। सम्राट चौधरी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। उनके सहयोग कार्यक्रम से जनता की समस्याओं का समय से निदान हो रहा है। सम्राट चौधरी ने अपराध से कभी समझौता नहीं किया तो नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढाने के लिए काम कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि हमेशा विकास की राजनीति की है। राजद की वर्तमान में जो स्थिति है उसमें वहां काम करना ठीक नहीं लगा रहा। उनकी कार्यप्रणाली और तौर तरीका ठीक मुझे सूट नहीं कर रहा है।

लालू प्रसाद को भेजा इस्तीफा

अर्जुन राय ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नाम भेज दिया है। सोमवार को वे पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। उनके साथ कई समर्थकों के भी भाजपा में शामिल होने की संभावना है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

अर्जुन राय के इस्तीफे से मुजफ्फरपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनके भाजपा में जाने से औराई और सीतामढ़ी इलाके में भाजपा को मजबूती मिलेगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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