बिहार में सार्जेंट मेजर पर केस, पत्नी बोलीं- शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया; महिला पुलिस अफसर से है अवैध संबंध

बिहार पुलिस के एक सार्जेंट मेजर पर संगीन इल्जाम लगे हैं। सार्जेंट मेजर की पत्नी ने अपने पति पर उन्हें प्रताड़ित करने और गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी कहना है कि सार्जेंट मेजर का एक महिला पुलिस अधिकारी से अवैध संबंध है।

बिहार में सार्जेंट मेजर पर उनकी पत्नी ने संगीन आरोप लगाए हैं। महिला ने अपने पति पर ना सिर्फ उन्हें शारीरिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है बल्कि यह भी शिकायत की है कि उनके पति का एक महिला अफसर से अवैध संबंध है। दरअसल बिहार पुलिस में तैनात क ट्रैफिक सार्जेंट मेजर पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं।

पीड़िता का आरोप है कि पति ने तलाक के बदले 10 लाख रुपये देने की पेशकश की थी। इनकार करने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मामले में पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के आवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2022 में उसने प्रेम विवाह कियाा। इसके कुछ दिनों बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पति का एक महिला पुलिस अधिकारी से संबंध है और वह उसी से शादी करना चाहत हैं। इसके बाद उनसे तलाक लेने या दहेज में मोटी रकम लाने का दबाव बनाया जाने लगा। गर्भपात कराने का दबाव बनाया जाने लगा और लगातार मारपीट की जाती है।

पत्नी का आरोप है कि शनिवार को पति ने समझौते के बहाने पटना बुलाया और सचिवालय थाना परिसर स्थित सरकारी आवास में उनके साथ मारपीट की थी। महिला का दावा है कि वो किसी तरह वहां से जान बचाकर सचिवालय थाने पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई। सचिवालय पुलिस ने बतायाा कि शिकायत मिली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपित ट्रैफिक सार्जेंट मेजर की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया साामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नवविवाहिता ने की खुदकुशी इधर बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र की रामदीरी पंचायत-4 के सीतारामपुर गांव में सोमवार को 18 वर्षीय नवविवाहिता ने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान सीतारामपुर निवासी किशन कुमार की पत्नी गुड़िया कुमारी के रूप में की गई है।