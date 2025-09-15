Sensational murder in Jehanabad Husband fired two bullets in wife forehead in a minor dispute जहानाबाद में सनसनीखेज मर्डर; मामूली विवाद में पति ने पत्नी के माथे में उतार दीं दो गोली, Bihar Hindi News - Hindustan
जहानाबाद में सनसनीखेज मर्डर; मामूली विवाद में पति ने पत्नी के माथे में उतार दीं दो गोली

जहानाबाद में एक सिरफिरे पति ने मामूली विवाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के माथे में दो गोली मारी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है।

sandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मखदुमपुर/जहानाबादMon, 15 Sep 2025 09:37 PM
जहानाबाद के मखदुमपुर के विशुनगंज थाना क्षेत्र के अल्लागंज गांव में पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक पत्नी का नाम प्रतिमा कुमारी उम्र 26 वर्ष है। घटना सोमवार सुबह की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार उसके पति अनूप चौधरी ने किसी विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद हुआ फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इसकी सूचना काफी देर से मिली। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर विशुनगंज थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची।

शव घर के अंदर एक कमरे में पलंग के नीचे पड़ा था। माथे पर दो गोली मारी गई थी। रक्त भी पूरी तरह सूख चुका था। पुलिस के द्वारा इसकी सूचना उसके मायके के परिवार के लोगों को दी गयी। मृतका का मायके गया जिले के कोच गांव में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 2023 में हुई थी और उसकी एक बच्ची है। सूचना मिलने के बाद उसके मायके के लोग पहुंचे। उन लोगों की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद भेजा गया है।

हत्या को लेकर मृतका के भाई निरंजन कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रतिदिन कोई ना कोई बहाना बनाकर मारपीट किया करता था। समझने का काफी प्रयास किया गया था। लेकिन उन्होंने अंत में हत्या कर दी। इस संबंध में थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिक की दर्ज कर दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपित को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।