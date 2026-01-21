आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी बड़े नेता तय करेंगे, बोले नीतीश के मंत्री

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अब नीतीश कुमार के एक मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह के लिए जदयू के दरवाजे खुले हैं या बंद इसका फैसला बड़े नेता लेंगे।

Jan 21, 2026 01:57 pm IST
आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, हाल ही में जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आरसीपी के JDU में वापसी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर अब नीतीश कुमार के एक मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह के लिए जदयू के दरवाजे खुले हैं या बंद इसका फैसला बड़े नेता लेंगे।

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'हमको नहीं मालूम है कि आरसीपी सिंह पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हम टेलीविजन पर ही देखते रहते हैं। टेलीविजन से चलने पर कोई किसी पार्टी में जाता है। नीतीश कुमार को कल तक वो बता रहे थें कि बीमार हैं, तबीयत खराब हैं, कुछ करने के लायक नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जिस पार्टी में वो चले गए हैं उस पार्टी के नेता कह रहे थे कि अगर 25 सीट में आ जाएगा तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी बात हो गई।

यह भी कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो फिर इस संन्यासी पार्टी के नेता लोगों को आखिर नीतीश कुमार की क्या जरुरत पड़ गई। कल तक संन्यास ले रहे थे और नीतीश कुमार को फिनिश कर रहे थे तो फिर आखिर आज क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो नीतीश कुमार के साथ आना चाहते हैं। आरसीपी सिंह के आने के लिए दरवाजा खुला है या बंद यह तो बड़े नेता तय करेंगे लेकिन ऐसे लोग की जरुरत क्या पड़ी है कि जो कल फिनिश कर रहे थे वो आज उसी के यहां माथा टेकने के लिए खड़े हैं।

आरसीपी सिंह भाजपा में गए। भाजपा के बाद अपनी पार्टी बना ली। जब अपना दुकान चलने लायक नहीं था तब फिर चले गए जन सुराज पार्टी में। इस पार्टी के नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को खत्म कर रहे थे। जदयू चुनाव में 85 सीट ले आई। एनडीए 202 सीट ले आई। पूरी तरह से विपक्ष का सफाया हो गया। उनकी पार्टी का बहुनी भी नहीं हुआ। इसलिए तरह-तरह की बात बोल रहे हैं। वो किस विचारधारा को चलाने के लिए नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं, फिनिश वाला विचारधारा या बीमाारी वाला विचारधारा या बिहार को टॉप 5 में खड़ा करने की जो नीतीश कुमार की सोच है उस विचारधारा के साथ खड़े हैं।'

