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बिहार बीजेपी की नई कमेटी में महिला और वरीय नेताओं को जगह, ऐलान जल्द; नितिन नवीन आएंगे पटना

Apr 28, 2026 06:56 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो
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BJP ने इस बार नए-पुराने चेहरों को मिलाकर संतुलित टीम बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि एक ओर वरीय नेताओं को कमेटी में शामिल कर उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए तो दूसरी ओर युवाओं को शामिल कर उनके जोश के बल पर दल की गतिविधियों को और धार दिया जाए।

बिहार बीजेपी की नई कमेटी में महिला और वरीय नेताओं को जगह, ऐलान जल्द; नितिन नवीन आएंगे पटना

बिहार भाजपा की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कमेटी में शामिल होने वाले नेताओं के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। आलाकमान को सूची भेज दी गई है। पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही राज्य इकाई की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। भाजपा की मौजूदा कमेटी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में ही बनी थी।

लोकसभा चुनाव के बाद जब डॉ दिलीप कुमार जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई तो पार्टी नेताओं को लगा कि फिर से नई कमेटी का गठन होगा। लेकिन विगत वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद डॉ दिलीप जायसवाल मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। एक व्यक्ति एक पद के कारण पार्टी ने दिसम्बर 2025 में डॉ जायसवाल के स्थान पर संजय सरावगी को पार्टी की कमान सौंपी। बीते चार महीने से अधिक समय से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे सरावगी अब प्रदेश कमेटी के गठन की कवायद पूरी कर चुके हैं।

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तीन दर्जन नेताओं को किया जाएगा एडजस्ट

सूत्रों के अनुसार कमेटी में तीन दर्जन नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। इनको उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी की जिम्मेवारी दी जाएगी। पार्टी ने इस बार नए-पुराने चेहरों को मिलाकर संतुलित टीम बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि एक ओर वरीय नेताओं को कमेटी में शामिल कर उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए तो दूसरी ओर युवाओं को शामिल कर उनके जोश के बल पर दल की गतिविधियों को और धार दिया जाए।

युवाओं को शामिल कर पार्टी नई पौध को विकसित भी करना चाह रही है। इसलिए पार्टी के अन्य मोर्चा, मंच व प्रकोष्ठ में काम करने वाले नेताओं को मूल कमेटी में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा कमेटी की तुलना में इस बार पार्टी पदाधिकारियों की संख्या कम हो सकती है। मूल कमेटी के साथ या बाद में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट व मीडिया प्रभारी के नाम की घोषणा हो सकती है।

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सामाजिक समीकरण का ख्याल

कमेटी में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले तबके के साथ ही अन्य जाति, धर्म व वर्ग के नेताओं को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा ताकि लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जा सके। महिलाओं की भी उचित भागीदारी दी जाएगी। खासकर महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने पर पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। ऐसे में कमेटी में कोशिश है कि एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि इस मसले पर पार्टी पर सवाल न उठे।

30 को पटना आ सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नितिन नवीन आगामी 30 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार पटना प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नेताओं के साथ बिहार से जुड़े मसलों पर विमर्श करेंगे। एनडीए सरकार के विश्वासमत हासिल होने के बाद भाजपा अध्यक्ष पहली बार पटना आ रहे हैं। सूत्रों के दौरान पटना प्रवास में पार्टी अध्यक्ष मंत्रिमंडल विस्तार पर भी एनडीए नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं व शुभचिंतकों के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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