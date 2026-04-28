बिहार बीजेपी की नई कमेटी में महिला और वरीय नेताओं को जगह, ऐलान जल्द; नितिन नवीन आएंगे पटना

BJP ने इस बार नए-पुराने चेहरों को मिलाकर संतुलित टीम बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि एक ओर वरीय नेताओं को कमेटी में शामिल कर उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए तो दूसरी ओर युवाओं को शामिल कर उनके जोश के बल पर दल की गतिविधियों को और धार दिया जाए।

बिहार भाजपा की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कमेटी में शामिल होने वाले नेताओं के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। आलाकमान को सूची भेज दी गई है। पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही राज्य इकाई की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। भाजपा की मौजूदा कमेटी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में ही बनी थी।

लोकसभा चुनाव के बाद जब डॉ दिलीप कुमार जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई तो पार्टी नेताओं को लगा कि फिर से नई कमेटी का गठन होगा। लेकिन विगत वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद डॉ दिलीप जायसवाल मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। एक व्यक्ति एक पद के कारण पार्टी ने दिसम्बर 2025 में डॉ जायसवाल के स्थान पर संजय सरावगी को पार्टी की कमान सौंपी। बीते चार महीने से अधिक समय से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे सरावगी अब प्रदेश कमेटी के गठन की कवायद पूरी कर चुके हैं।

तीन दर्जन नेताओं को किया जाएगा एडजस्ट सूत्रों के अनुसार कमेटी में तीन दर्जन नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। इनको उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी की जिम्मेवारी दी जाएगी। पार्टी ने इस बार नए-पुराने चेहरों को मिलाकर संतुलित टीम बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी की कोशिश है कि एक ओर वरीय नेताओं को कमेटी में शामिल कर उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए तो दूसरी ओर युवाओं को शामिल कर उनके जोश के बल पर दल की गतिविधियों को और धार दिया जाए।

युवाओं को शामिल कर पार्टी नई पौध को विकसित भी करना चाह रही है। इसलिए पार्टी के अन्य मोर्चा, मंच व प्रकोष्ठ में काम करने वाले नेताओं को मूल कमेटी में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा कमेटी की तुलना में इस बार पार्टी पदाधिकारियों की संख्या कम हो सकती है। मूल कमेटी के साथ या बाद में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट व मीडिया प्रभारी के नाम की घोषणा हो सकती है।

सामाजिक समीकरण का ख्याल कमेटी में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले तबके के साथ ही अन्य जाति, धर्म व वर्ग के नेताओं को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा ताकि लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जा सके। महिलाओं की भी उचित भागीदारी दी जाएगी। खासकर महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने पर पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। ऐसे में कमेटी में कोशिश है कि एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि इस मसले पर पार्टी पर सवाल न उठे।