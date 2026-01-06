बिहार में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी; नदी किनारे वाले 14 जिलों में सर्वे होगा, जानें प्लान
बिहार में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। जिसके लिए उद्योग विभाग स्थल चयन का काम शुरू करेगा। और फिर राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा। कुछ दिन पहले सीएम नीतीश ने इसकी घोषणा की थी। कैबिनेट ने भी इसको लेकर नयी नीति को मंजूरी दी थी।
बिहार में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। राज्य सरकार ने इसकी कार्ययोजना तैयार की है। उद्योग विभाग फैक्ट्री के लिए स्थल चयन पर काम प्रारंभ करेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिए गंगा और कोसी नदी के किनारे के किसी स्थल का चयन किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की भी घोषणा की थी। इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद ने भी इसको लेकर नयी नीति को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पिछले नवंबर में बिहार में सेमी कंडक्टर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी। उद्योग विभाग गंगा और कोसी नदी के किनारे के स्थल को लेकर जमीनी कार्रवाई शुरू करेगा। इन दोनों नदियों के किनारे सूबे के 14 जिले हैं। इनमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय जिले शामिल हैं।
गंगा-कोसी का तटीय इलाका क्यों?
सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के लिए काफी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में नदी के किनारे वाले इलाके इसके लिए उपयुक्त हैं। गंगा और कोसी नदी में पर्याप्त पानी हैं। ये क्षेत्र फैक्ट्री के लिए जरूरत के अनुरूप पानी उपलब्ध करा सकेंगे। फैक्ट्री के लिए बिजली की आवश्यकता भी है, जो बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा उन्नत सड़क और हाईवे मौजूद हैं।
क्या है योजना
बिहार सरकार ने राज्य को सेमी कंडक्टर और एआई हब बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2025 में एआई और सेमीकंडक्टर क्लस्टर स्थापित करने की बात कही थी। लक्ष्य मोबाइल, ड्रोन और मिसाइलों के लिए चिप्स का निर्माण, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी और नई स्मार्ट सिटी बनाना है। इसके तहत बिहार सरकार की केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ने की योजना है। इसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य है। इसमें निवेश आकर्षित करने की भी योजना है। अब बिहार में आवश्यक औद्योगिक गलियारे, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे निवेश संभव है।