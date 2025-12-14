सेल्फी का शौक खौफनाक, रील्स बनाते छात्र का फिसला पैर, गंगा में बह गया; देखते रह गए दोस्त

संक्षेप: एक निजी स्कूल के तीन छात्र रील्स बनाने और सेल्फी लेने के क्रम में एक छात्र गंगा पानी की तेज धार में डूब गया है। कुछ दूर पर नाविक भी था। उनकी तरफ से भी छात्र को बचाने का प्रयाास किया गया।

बिहार के भागलपुर में एक छात्र के लिए सेल्फी का शौक खौफनाक साबित हुआ। रील्स बनाने के चक्कर में वह गंगा नदी में बह गया। घटना शनिवार की दोपहर दो से ढाई बजे के बीच की है। जोगसर थाना क्षेत्र के मानिक सरकार घाट पर गंगा किनारे सेल्फी ले रहे तीन छात्रों में से एक छात्र पैर फिसलने से गंगा नदी की धारा में समा गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना की सूचना मिलते ही जोगसर थाना की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से डूबे छात्र को खोजने के लिए प्रयास कर रही है। पांच घंटे से अधिक समय तक सर्च करने के बाद भी छात्र का पता नहीं चला। रात को ऑपरेशन बंद हो गया। रविवार को फिर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि एक निजी स्कूल के तीन छात्र रील्स बनाने और सेल्फी लेने के क्रम में एक छात्र गंगा पानी की तेज धार में डूब गया है। कुछ दूर पर नाविक भी था। उनकी तरफ से भी छात्र को बचाने का प्रयाास किया गया। लेकिन गंगा की धार तेज रहने के कारण उसका पता नहीं चल पा रहा है।

नहीं मिला है कोई आवेदन जोगसर थाना के थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि छात्र के रील्स बनाने और सेल्फी लेने के दौरान डूबने की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम के साथ छात्र की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर किसी ने भी अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया है।