Seemanchal Election Results: सीमांचल में काउंटिंग शुरू, AIMIM दिखा पाएगी कमाल; NDA और महागठबंधन में कौन मारेगा बाजी?

संक्षेप: Seemanchal Election Results: सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 47 फीसदी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार 15 प्रत्याशी उतारे हैं। पूर्णिया की धमदाहा सीट से जेडीयू की लेशी सिंह का मुकाबला आरजेडी के संतोष कुशवाहा से है। सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले आते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:10 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Seemanchal Election Result: बिहार में सीमांचल के चार जिलों में कुल 24 सीटों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। दोपहर तक परिणाम साफ होने लगेंगे। सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया जिले आते हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के भी 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में सीमांचल में एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था। सीमांचल बिहार में मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है।

Seemanchal Election Result सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

सीमांचल के पूर्णिया जिले में सात विधानसभा सीटें हैं। इनमें से दो पर बीजेपी, एक पर जेडीयू, एक पर आरजेडी, 1 पर AIMIM और एक पर निर्दलीय का कब्जा है। पूर्णिया में धमदाहा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बिहार सरकार की मंत्री जेडीयू की लेशी सिंह मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के संतोष कुशवाहा से है। वहीं कटिहार की सात सीटों में से फिलहाल तीन बीजेपी के कब्जे में हैं। कटिहार सदर सीट से पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट सौरव अग्रवाल हैं।

अररिया की कुल 6 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चित सीट जोकीहाट है। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत तस्लीमुद्दीन के दो बेटे मो. सरफराज आलम और मो. शाहनवाज आलम के बीच मुकाबला है। मो. सरफराज आलम जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी हैं और मो. शाहनवाज आलम आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। किशनगंज की चार सीटों पर एआईएमआईएम की अग्नि परीक्षा होनी है। पिछले चुनाव में दो सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी।

2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कुल 24 सीटों में से 12 एनडीए के खाते में गई थीं। इनमें 8 पर बीजेपी और 4 पर जेडीयू विजयी रही थी। इसके अलावा महागठबंधन को कुल सात सीटें और एआईएमआईएम को पांच सीटें मिली थीं। पिछली बार कांग्रेस और आरजेडी 11-11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सीमांचल में अच्छा था। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सीमांचल में मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में होते हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी 47 फीसदी के करीब है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी यहां अपनी जमीन तलाश रहे हैं।

