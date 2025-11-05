सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई, हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा; किशनगंज में गरजे ओवैसी

संक्षेप: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के पोठिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने कहा कि सीमांचल के साथ नाइंसाफी हुई है। आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उद्योग धंधा नहीं होने से पलायन यहां बड़ा मुद्दा है। सीमाचंल की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को किशनगंज के पोठिया में ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने कहा कि सीमांचल आज काफी पिछड़ा हुआ है। किसी भी सरकार ने सीमांचल के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है। हर क्षेत्र में सीमांचल पिछड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ओवैसी ने कहा कि सीमांचल में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं है। बेरोजगारी की वजह से यहां के युवक रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे सीमांचल के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर एआईएमआई के प्रत्याशी शम्स आगाज, मो. तसीरउद्दीन सहित कई नेता भी मौजूद थे।

इससे पहले मंगलवार को ओवैसी ने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बरचोंदी हाट मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान AIMIM प्रत्याशी गुलाम हसनैन के समर्थन में वोट मांगे। 'चरमपंथी' वाले बयान पर कहा ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी कहते हैं कि जो दाढ़ी और टोपी पहनता है, जो मस्जिद-मदरसा या हिजाब के हक की बात करता है, वह चरमपंथी है। तो क्या तुम्हारे सऊद के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है? क्या उन्हें भी चरमपंथी कहोगे? ओवैसी ने भीड़ से सवाल करते हुए कहा, जो मुझे आतंकवादी कहता है, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे?