काम की बात : सीमांचल को मिली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, यूपी-पंजाब का सफर आसान
नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए रवाना हुई। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में इसका भव्य स्वागत किया गया। यूपी और पंजाब जाने वाले सीमांचल के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी।
बिहार के सीमांचल क्षेत्र को नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार सुबह रवाना हुई। ठाकुरगंज-अररिया नए रेलखंड से होकर गुजरने वाली यह पहली लंबी दूरी की ट्रेन है। इससे सीमांचल क्षेत्र से उत्तर प्रदेश एवं पंजाब जाना और सुविधाजनक हो गया है। नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस हर शनिवार को न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी। वहीं अमृतसर से हर गुरुवार को खुलेगी। इस ट्रेन में ठाकुरगंज से अमृतसर का किराया 850 रुपये है।
नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा। रेल यात्रियों, स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ स्टेशन पर जुटी रही। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही पूरा स्टेशन तालियों और स्वागत नारों से गूंज उठा। अमृत भारत एक्सप्रेस शनिवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होकर निर्धारित समय से कुछ देर बाद करीब साढ़े 10 बजे ठाकुरगंज स्टेशन पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसे सीमांचल क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि लंबे समय से यहां के यात्री बेहतर रेल सुविधा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होती दिख रही है।
ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही ठाकुरगंज रेल यात्री समिति के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोको पायलट और सहायक चालक का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया तथा मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेन के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।
पंजाब जाने वाले यात्रियों को सुविधा
ठाकुरगंज रेल यात्री समिति के संयोजक सह मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब पंजाब सहित उत्तर भारत की यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा और कम समय में सफर का अवसर प्राप्त होगा। समिति के उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद अमित सिन्हा ने कहा कि नई रेल सेवा से क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
यह है अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट
ट्रेन नंबर 14663 न्यू जलपाईगुड़ी से हर शनिवार सुबह 8 बजे खुलकर ठाकुरगंज, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, रक्सौल, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, अंबाला, लुधियाना, जालंधर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 14664 अमृतसर से हर गुरुवार दोपहर 12:45 बजे रवाना होगी और शनिवार को सुबह 4:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी।
ट्रेन में ये सुविधाएं
रेलवे अधिकारियों के अनुसार अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन है। इसमें आरामदायक सीटें, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, एलईडी लाइट, बायो टॉयलेट समेत कई यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। ‘पुश-पुल’ तकनीक पर आधारित यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने में सक्षम है, जिससे संचालन और समयबद्धता दोनों बेहतर होंगे।
स्वागत कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई रेल सेवाओं से सीमांचल क्षेत्र तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मौके पर दिलीप सिंह, सजन कुमार, मनोज कुमार, खालिक अंसारी, राजेश करनानी, शिव शंकर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
(ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।