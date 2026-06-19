VIDEO: दारू से भरी ट्रक छोड़ भागा शराब माफिया, पुलिस के आने से पहले बोतल लूट ले गए ग्रामीण
पुलिस को इलाके में शराब उतने की सूचना मिली तो तलाशी शुरू हुई। इस बीच ट्रक छोड़कर माफिया भाग निकला। पुलिस के आने से पहले ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में बोतलें लूट ली।
Liquor Loot Bihar: बिहार के सीतामढ़ी में उस समय अजीबोगरीब नजारा दिखा जब गांव के लोग सड़क पर खड़ी ट्रक से शराब की बोतलें लूटने लगे। बोखड़ा थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाश कर रही थी। बुधनगरा पुरानी बाजार स्थित पुल के समीप एक ट्रक छोड़कर ड्राइवर और शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले आस पास के लोगों ने बड़ी संख्या में शराब की बोतलें लूट ली। जैसे ही पुलिस पहुंची कि लोग भाग निकले। ट्रक को जब्त कर लिया गया है जिसमें करीब दो हजार लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बुधनगरा से जजुआर जाने वाली सड़क पर एक ट्रक से विदेशी शराब उतारी जानी है। सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रक में कार्टन में पैक बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लदी मिली। पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रक से शराब के कई कार्टन निकाल लिए। कुछ लोग कार्टन लेकर वहां से चले गए, जबकि कई लोगों ने पुलिस को आते देख कार्टन खेतों एवं आसपास के क्षेत्रों में फेंक दिए और फरार हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया तथा बरामद शराब की गिनती कराई गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब तस्करी और अवैध बिक्री के उद्देश्य से लाई गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से गहन छाबीन की जा रही है। शराब तस्करों की पहचान के लिए छानबीन जारी है। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रक से शराब के कार्टन और बोतलें ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। इसमें दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चलाएगी। जो बोतलें लूटी गई हैं उन्हें भी बरामद किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी क्योंकि बिहार में शराब का किसी भी रूप में शराब का व्यवहार गैरकानूनी है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें