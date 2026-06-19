VIDEO: दारू से भरी ट्रक छोड़ भागा शराब माफिया, पुलिस के आने से पहले बोतल लूट ले गए ग्रामीण

पुलिस को इलाके में शराब उतने की सूचना मिली तो तलाशी शुरू हुई। इस बीच ट्रक छोड़कर माफिया भाग निकला। पुलिस के आने से पहले ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में बोतलें लूट ली।

Liquor Loot Bihar: बिहार के सीतामढ़ी में उस समय अजीबोगरीब नजारा दिखा जब गांव के लोग सड़क पर खड़ी ट्रक से शराब की बोतलें लूटने लगे। बोखड़ा थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाश कर रही थी। बुधनगरा पुरानी बाजार स्थित पुल के समीप एक ट्रक छोड़कर ड्राइवर और शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले आस पास के लोगों ने बड़ी संख्या में शराब की बोतलें लूट ली। जैसे ही पुलिस पहुंची कि लोग भाग निकले। ट्रक को जब्त कर लिया गया है जिसमें करीब दो हजार लीटर शराब जब्त की गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बुधनगरा से जजुआर जाने वाली सड़क पर एक ट्रक से विदेशी शराब उतारी जानी है। सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ट्रक में कार्टन में पैक बड़ी मात्रा में विदेशी शराब लदी मिली। पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रक से शराब के कई कार्टन निकाल लिए। कुछ लोग कार्टन लेकर वहां से चले गए, जबकि कई लोगों ने पुलिस को आते देख कार्टन खेतों एवं आसपास के क्षेत्रों में फेंक दिए और फरार हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया तथा बरामद शराब की गिनती कराई गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब तस्करी और अवैध बिक्री के उद्देश्य से लाई गई थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से गहन छाबीन की जा रही है। शराब तस्करों की पहचान के लिए छानबीन जारी है। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।