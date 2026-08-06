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हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा टाइट, बॉर्डर पार जाना है तो ये सब फेस करना होगा

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, भागलपुर, कार्यालय संवाददाता
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भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर केवल सामान्य पहचान पत्र वोटर आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिखाने भर से एंट्री नहीं मिलेगी।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा टाइट
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा टाइट

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में सामने आई हिंसक झड़पों और असामाजिक तत्वों की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर केवल सामान्य पहचान पत्र वोटर आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिखाने भर से एंट्री नहीं मिलेगी। बायोमीट्रिक फेस रिकग्निशन की जांच को पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है। इसको लेकर रूप रेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के कई जिलों से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने वाले जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। विशेषकर सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

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भारत विरोधी गतिविधि में शामिल का ठिकाना बना नेपाल

खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ने की सूचना मिल रही थी। हाल ही में सीमा के दोनों तरफ हुई कुछ छिटपुट हिंसक झड़पों और तनावपूर्ण माहौल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जाता है कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल कई संदिग्ध लोगों का सुरक्षित ठिकाना इन दिनों नेपाल के खासकर भारत से सटे इलाकों में बना हुआ है। इस मामले पर 24 घंटे खुफिया विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर है।

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एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त तेज

बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी की बटालियनों और बिहार पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील रास्तों पर 24 घंटे गश्त की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स, स्निफर डॉग्स और आधुनिक निगरानी उपकरणों के साथ-साथ अब बायोमीट्रिक स्कैनर मशीनों को भी चौकियों पर तैनात कर दिया गया है।

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फर्जी दस्तावेज पर कसी जाएगी नकेल

गुप्तचर अधिकारियों की मानें तो हाल के दिनों में सीमाई इलाकों में भारी संख्या में नकली दस्तावेज तैयार किये गये हैं। जिससे संदिग्ध लोग आसानी आते-जाते हैं। अधिकारियों का मानना है कि पारंपरिक पहचान पत्र आसानी से फर्जी या जाली बनवाए जा सकते हैं। इस खामी को पूरी तरह पाटने के लिए ही फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन जैसी बायोमीट्रिक प्रणालियों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सीमा पार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह प्रमाणित और वैध हो।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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