हिंसा के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा टाइट, बॉर्डर पार जाना है तो ये सब फेस करना होगा

भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर केवल सामान्य पहचान पत्र वोटर आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिखाने भर से एंट्री नहीं मिलेगी।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल ही में सामने आई हिंसक झड़पों और असामाजिक तत्वों की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर केवल सामान्य पहचान पत्र वोटर आई कार्ड समेत अन्य दस्तावेज दिखाने भर से एंट्री नहीं मिलेगी। बायोमीट्रिक फेस रिकग्निशन की जांच को पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है। इसको लेकर रूप रेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के कई जिलों से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने वाले जगहों पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। विशेषकर सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

भारत विरोधी गतिविधि में शामिल का ठिकाना बना नेपाल खुफिया एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ने की सूचना मिल रही थी। हाल ही में सीमा के दोनों तरफ हुई कुछ छिटपुट हिंसक झड़पों और तनावपूर्ण माहौल ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जाता है कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल कई संदिग्ध लोगों का सुरक्षित ठिकाना इन दिनों नेपाल के खासकर भारत से सटे इलाकों में बना हुआ है। इस मामले पर 24 घंटे खुफिया विभाग के अधिकारियों की पैनी नजर है।

एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त गश्त तेज बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी की बटालियनों और बिहार पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील रास्तों पर 24 घंटे गश्त की जा रही है। मेटल डिटेक्टर्स, स्निफर डॉग्स और आधुनिक निगरानी उपकरणों के साथ-साथ अब बायोमीट्रिक स्कैनर मशीनों को भी चौकियों पर तैनात कर दिया गया है।