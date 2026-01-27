तेजस्वी समेत कईओं की सुरक्षा घटी; बिहार के 17 नेताओं की सिक्योरिटी में बदलाव

संक्षेप: बिहार में वीआईपी नेताओं की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया है। गृह विभाग के आदेश पर कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, कुछ की घटाई गई और तीन नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस ली गई। यह निर्णय 16 जनवरी 2026 की बैठक के बाद लिया गया।

बिहार में वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फेरबदल किया गया है। 16 जनवरी 2026 को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र जारी किया है, जिसके तहत कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बढ़ाई गई है तो कई की घटाई या पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी प्रदान की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटाकर वाई प्लस कर दिया गया है, हालांकि उन्हें एस्कॉर्ट वाहन की सुविधा दी जाएगी।

पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा जेड से घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की सुरक्षा वाई प्लस से घटाकर एक्स श्रेणी कर दी गई है। पशुपति कुमार पारस की सुरक्षा वाई से घटाकर एक्स श्रेणी की गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद की सुरक्षा भी वाई से एक्स कर दी गई है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड लेवल और बुलेटप्रूफ वाहन श्रेणी की सुरक्षा मिली है। जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह को वाई श्रेणी के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी दी गई है। सांसद विवेक ठाकुर की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर वाई प्लस की गई है।जमुई सांसद अरुण भारती को वाई प्लस, अख्तरुल इमान को वाई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय शरावगी और मंगल पांडे को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।