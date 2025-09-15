पटना में भाजपा-जदयू कार्यालय की बढ़ी सुरक्षा, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात

शहर में जिन जगहों पर मजिस्ट्रेट ओर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें भाजपा, जदयू कार्यालय, आयकर गोलंबर, जेपी गोलंबर, डाकबंगला, गर्दनीबाग और आर ब्लॉक चौराहा शामिल है।

पटना के वीरचंद पथ स्थित भाजपा और जदयू कार्यालय के बाहर हाल के दिनों में कई संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में ऐसी आठ जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। दो जगहों पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर आठ जगहों पर 15 मजिस्ट्रेट और दो सौ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।

भाजपा और जदयू के कार्यालय के बाहर हाल के दिनों में पुलिस के डायल 112 के चालक, ग्राम रक्षा दल आदि संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इसे लेकर अफरातफरी का माहौल हो गया था। इन संगठनों को प्रदर्शन को देखते हुए अन्य संगठन भी गर्दनीबाग धरना स्थल से भाजपा-जदयू कार्यालय की ओर प्रदर्शन करने को बढ़े थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। धरना और प्रदर्शन के लिए इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है।