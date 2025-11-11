Hindustan Hindi News
पटना एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक सुरक्षा बढ़ी, थानेदारों को भी एक फरमान; दिल्ली ब्लास्ट से खलबली

संक्षेप: Red Fort Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना में थानेदारों को मौजूद सुरक्षा बल को लेकर तुरंत क्षेत्र में निकलने का निर्देश दे दिए गए। वरीय अधिकारियों को भी क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा गया।

Tue, 11 Nov 2025 07:32 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार की शाम हुए धमाके के बाद पटना पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मंदिर और भीड़भाड़ वाले बाजार के अलावा महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा बढ़ाई दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और तलाशी अभियान में जुट गई। सुरक्षा बलों ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सहित महावीर मंदिर इत्यादि की चप्पे-चप्पे की जांच की।

वहीं, पुलिस इलाके में गश्त करने के साथ ही सड़कों पर बैरिकेड लगाकर संदिग्ध वाहनों की तलाशी में जुट गई है। इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना में थानेदारों को मौजूद सुरक्षा बल को लेकर तुरंत क्षेत्र में निकलने का निर्देश दे दिए गए। वरीय अधिकारियों को भी क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा गया।

बाद में पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, महावीर मंदिर व महत्वपूर्ण जगहों की जांच की। बाकरगंज, गांधी मैदान, डाकबंगला चौराहा, मौर्य लोक परिसर, मॉल, बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त तेज कर दी गई।

हवाईअड्डा परिसर में सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर

अंतरराष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट नरपत सिंह और पटना स्टेशन सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ कमांडेंट उदय सिंह पवार ने अलर्ट जारी किया है। इसमें अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का निर्देश दिया गया। सीसीटीवी से संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वस्तुओं पर नजर रखी जा रही थी।

ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो। रेलवे स्टेशन पर सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और अन्य उपकरण के माध्यम से स्टेशन परिसर और ट्रेनों की जांच भी की गई।

रेंज आईजी पटना, जितेंद्र राणा ने कहा कि सभी थानेदार को भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी भी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एयरपोर्ट, स्टेशन, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की विशेष नजर है। पुलिस अधिकारियों को लावारिस वाहन की जांच करने को कहा गया।

