राहुल गांधी को Kiss करने की कोशिश, सुरक्षाकर्मी ने युवक को जड़ा थप्पड़

पूर्णिया में बाइक रैली के दौरान राहुल गांधी को एक युवक ने किस करने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षाकर्मियो ने भागकर युवक को पकड़ा और एक थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रविवार को कुछ घटा जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्णिया में बाइक रैली के दौरान राहुल गांधी को एक युवक ने किस करने की कोशिश की। इस दौरान राहुल भी हैरान रह गए। जिसके बाद सुरक्षाकर्मी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंची थी। जीप छोड़ राहुल और तेजस्वी बुलेट से लंबी बाइक रैली निकाली।

राहुल गांधी खुद बुलेट चला रहे थे, उनके पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। इसी दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राहुल के काफी करीब पहुंच गया। और उन्हें किस करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने युवक को देख लिया, और भागते वक्त एक थप्पड़ जड़ दिया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।