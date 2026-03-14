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बिहार विधानसभा और विधायक आवासों की सुरक्षा बढ़ी, राज्यसभा चुनाव से पहले स्पीकर की बैठक

Mar 14, 2026 08:47 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार विधानसभा और विधायक आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पीकर ने इस संबंध में पटना डीएम और एसएसपी के साथ बैठक भी की। एक दिन पहले विधानसभा परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सोमवार को विधानसभा में राज्यसभा चुनाव का मतदान भी होना है।

बिहार विधानसभा और विधायक आवासों की सुरक्षा बढ़ी, राज्यसभा चुनाव से पहले स्पीकर की बैठक

बिहार में राज्यसभा चुनाव से पहले विधानसभा और विधायक आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने शनिवार को उन्होंने पटना जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। इसमें पटना डीएम एवं एसएसपी शामिल हुए। बैठक में स्पीकर ने कहा कि विधानसभा परिसर और विधायक आवास वाले क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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स्पीकर प्रेम कुमार ने बैठक में कहा कि विधानसभा के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाए। आईडी जांच के उपरांत ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश प्रधान मार्शल की अनुमति के बिना नहीं दिया जाए।

इसके अतिरिक्त विधान मंडल परिसर एवं अन्य गेटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त कर सख्ती से निगरानी करने को कहा गया। साथ ही, विधानसभा परिसर के आसपास सादे लिबास में भी सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।

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बिहार विधानसभा को उड़ाने की मिली थी धमकी

बता दें कि एक दिन पहले बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वॉयड की टीम ने पूरे परिसर में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। एटीएस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की।

तलाशी के बाद पाया गया कि बम ब्लास्ट की धमकी महज अफवाह है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पूरे दिन विधानसभा परिसर में अफरातफरी मची रही।

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सोमवार को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग

16 मार्च, सोमवार को विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। राज्य के सभी 243 विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले अधिकतर विधायक पटना में ही हैं, जो नहीं हैं वे भी रविवार शाम तक राजधानी पहुंच जाएंगे। ऐसे में विधायकों के आवास वाले क्षेत्र में निगरानी कड़ी कर दी गई है।

मतदान की तैयारी पूरी

राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी 243 विधायकों के मतदान के लिए सभा सचिवालय ने व्यापक प्रबंध किए हैं। अप्रैल महीने में बिहार से पांच राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। इन 5 सीटों पर चुनाव के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 प्रत्याशी एनडीए से हैं, जबकि 1 प्रत्याशी आरजेडी (महागठबंधन) का है।

विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की चार सीटों पर एनडीए की जीत तय है, लेकिन पांचवीं सीट पर पेच फंसा है। चार सीटों पर मतदान के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों के वोट सरप्लस बचेंगे। महागठबंधन के पास 35 वोट हैं। हालांकि, अन्य विधायकों के 6 वोट हैं। इसमें AIMIM के पांच और बसपा के एक विधायक शामिल हैं। इन 6 विधायकों के पास पांचवीं सीट पर जीत की चाबी है। इसके अलावा, क्रॉस वोटिंग हुई तो परिणाम पर असर पड़ सकता है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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