377 छठ घाटों पर NDRF, SDRF; 12000 से ज्यादा जगह गोताखोर; बिहार में अर्घ्य के लिए सुरक्षा के इंतजाम

बिहार में छठ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 377 संवेदनशील घाटों पर SDRF और NDRF की तैनाती की गई है। इनमें 254 घाटों पर SDRF और 123 पर NDRF रहेगी। इसके अलावा 12,806 घाटों पर स्थानीय गोताखोर और आपदा मित्र तैनात किए गए हैं। आपातकालीन हेल्पलाइन 1070 जारी की गई है।

बिहार में छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य के संवेदनशील 377 छठ घाटों पर राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की तैनाती की गई है। इसके अलावा 12,806 घाटों पर स्थानीय गोताखोरों और आपदा मित्रों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, राज्य के 254 छठ घाटों पर एसडीआरएफ और 123 घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों को किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के लिए लगाया गया है।

एनडीआरएफ से लेकर गोताखोर तक तैनात छठ के दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्घ्य देने पहुंचते हैं। ऐसे में नदी और तालाबों में डूबने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। स्थानीय गोताखोरों और आपदा मित्रों की तैनाती से जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने श्रद्धालुओं से घाटों पर सतर्कता बरतने की अपील की है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 0612-2294204 और 0612-2294205 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आपातकालीन सहायता के लिए 1070 नंबर भी जारी किया गया है।

पटना में 103 गंगा घाटों की तैयारी पूरी वहीं छठ महापर्व के लिए पटना के 90 गंगा घाट और 62 स्थायी-अस्थायी घाट पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। पटना के दानापुर अनुमंडल से लेकर पटना सिटी अनुमंडल तक जिला प्रशासन के निर्देश पर कुल 103 गंगा घाटों की तैयारी की गई थी। इनमें से दानापुर में छह, पटना सदर में 37, पटना सिटी अनुमंडल में लगभग 80 घाट शामिल हैं। इनमें से 13 ऐसे घाट हैं, जहां छठ करना सुरक्षित नहीं माना गया। इन घाटों को जिला प्रशासन ने खतरनाक व अनुपयुक्त घाट घोषित कर दिया गया। यहां श्रद्धालु नहीं जाएं, इसके लिए इनकी घेराबंदी कर सुरक्षाकर्मियों की तैनातीकर दी गई है।