दूसरी बीवी भी पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट बोला- जब तक यूसीसी लागू नहीं होता, तब तक रोक नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यूसीसी कानून लागू नहीं होता, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी मान्य रहेगी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी बीवी भी पेंशन की हकदार होगी। सरकार इसे देने से इनकार नहीं कर सकती है।
शंभू शरण, पटना। हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी बीवी भी पेंशन की पूरी हकदार है। अदालत ने कहा कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) या उसके जैसा कोई कानून लागू नहीं होता, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ ही चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी के आधार पर किसी विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी को भी पेंशन देने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी नजमा खातून की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका के वकील का कहना था कि नजमा खातून के पति पति मोहम्मद उस्मान सरकारी कर्मचारी रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पीपीओ में सुधार के लिए एक आवेदन दिया था। उसमें अपनी मृत पहली पत्नी का नाम हटाकर दूसरी बीवी का नाम दर्ज कराने को कहा था। साथ ही पहली पत्नी से हुए बेटे के नाम की जगह उन्होंने दूसरी बीवी से पैदा हुई बेटी का नाम पीपीओ में दर्ज करवाया।
उस्मान की मौत के बाद नजमा खातून ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग से पारिवारिक पेंशन देने की गुहार लगाई। विभाग ने पहली बीवी के जीवित रहते दूसरी शादी को अवैध होने का हवाला देते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद नजमा ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की।
हाईकोर्ट क्या बोला
पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक विधायिका द्वारा कानून में बदलाव नहीं किया जाता, तब तक मुस्लिमों के वैवाहिक अधिकार और दायित्व से जुड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ ही लागू रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मुस्लिम पुरुष की शादी की वैधता की जांच उसी पर्सनल लॉ के तहत होगी, जो उस पर लागू है। बशर्ते सरकारी सेवा शर्तों में इसके लिए कोई स्पष्ट वैधानिक रोक ना हो। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि नजमा खातून को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए कार्यवाही करे।
हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर
अब बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत मुस्लिम कर्मी के दूसरी पत्नी भी परिवारिक पेंशन पाने की हकदार होंगी। बशर्ते कि उनकी दूसरी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार वैध हो। विभाग पहली पत्नी के होने का हवाला देकर परिवारिक पेंशन का लाभ देने से इनकार हीं कर सकता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।