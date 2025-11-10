Hindustan Hindi News
Bihar Elections: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? दूसरे चरण से होगा तय; NDA की 66 सीटें दांव पर

Bihar Elections: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? दूसरे चरण से होगा तय; NDA की 66 सीटें दांव पर

संक्षेप: Bihar Elections: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में लोजपा (रामविलास), रालोमो, भाकपा, माकपा और वीआईपी की एक भी सीटिंग सीट नहीं है। ऐसे में उनको मिली जीत उनके गठबंधन के लिए बोनस होगी।

Mon, 10 Nov 2025 07:00 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, सुमित, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वर्ष 2020 की जीती हुई एनडीए की 66 और इंडिया गठबंधन की 49 सीटें दांव पर लगी हैं। साथ ही एआईएमआईएम की पांच तथा बसपा और निर्दलीय जीती एक-एक सहित सात अन्य सीटों पर भी फैसला होगा। इस चरण में जिन 122 सीटों पर चुनाव है, इनमें सबसे अधिक 42 पर अभी भाजपा के विधायक हैं।

इसके बाद राजद के 33, जदयू के 20, कांग्रेस की 11, भाकपा माले की पांच और हम की चार सीटिंग सीटें हैं। दूसरे चरण में लोजपा (रामविलास), रालोमो, भाकपा, माकपा और वीआईपी की एक भी सीटिंग सीट नहीं है। ऐसे में उनको मिली जीत उनके गठबंधन के लिए बोनस होगी।

राजद ने सर्वाधिक 71, भाजपा ने 53 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

दूसरे चरण में राजद ने सर्वाधिक 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद भाजपा ने 53, जदयू ने 44, कांग्रेस ने 37, लोजपा (रा) ने 15, वीआईपी ने आठ, भाकपा माले और हम सेकुलर ने छह-छह, रालोमो और भाकपा ने चार-चार, जबकि माकपा ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। इस चरण में भाजपा 27 सीट पर राजद, 19 पर कांग्रेस, चार पर वीआईपी, दो पर भाकपा और एक पर माकपा से मुकाबला कर रही है।

जदयू की 44 में से 25 सीट पर राजद, 12 पर कांग्रेस, चार पर माले, तीन पर वीआईपी व दो पर भाकपा से मुकाबला है। लोजपा (रामविलास) नौ सीट पर, रालोमो चार सीट पर और हम सेकुलर छह में से पांच सीट पर राजद से संघर्ष कर रही है। लोजपा (रा) का चार पर कांग्रेस, एक पर वीआईपी और एक पर भाकपा माले से मुकाबला है। हम (सेक्यूलर) एक सीट पर कांग्रेस से मुकाबला कर रही है।

सुगौली-मोहनियां में महागठबंधन का निर्दलीय को समर्थन

इस चरण में महागठबंधन के दो उम्मीदवारों का नामांकन रद्द भी हुआ है। इनमें सुगौली से वीआईपी उम्मीदवार शशिभूषण सिंह, जबकि मोहनियां से राजद की श्वेता सुमन शामिल हैं। राजद ने सुगौली में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को, मोहनियां से निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान को अपना समर्थन दिया है। रविशंकर पूर्व मंत्री छेदी पासवान के पुत्र हैं।

महागठबंधन की 15 , एनडीए की 25 महिला प्रत्याशी मैदान में

दोनों प्रमुख गठबंधनों से 40 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 25 एनडीए से, जबकि 15 महागठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, राजद की 12, भाजपा की 10, जदयू की नौ, लोजपा (रा) की तीन, हम (से) और कांग्रेस की दो-दो, जबकि वीआईपी और रालोमो की एक-एक महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

