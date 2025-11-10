Hindustan Hindi News
बिहार के दूसरे चरण में छोटे दल तय करेंगे NDA और महागठबंधन की किस्मत, कितना तगड़ा है मुकाबला?

संक्षेप: Bihar Election: बिहार में 11 नवंबर को होने वाला दूसरे चरण का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच होना है। छोटे दल ही निश्चित करेंगे कि बिहार का ताज किसके सिर सजने वाला है।

Mon, 10 Nov 2025 08:48 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08 फीसदी मतदान हुआ था। वहीं आज यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही सहयोगी दलों का प्रदर्शन ही निश्चित करेगा कि बिहार का ताज किसके सिर सजने वाला है। इस चरण में छोटी पार्टियों को मिलने वाली सीटों की संख्याज्यादा है।

चिराग के 15 प्रत्याशियों का मुकाबला

एनडीए की बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासपान की एलजेपी (राम विलास) कुल 28 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए में चिराग को कुल 29 सीटें मिली थीं। इनमें से एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो गया था। लोकसभा चुनाव में 100 पर्सेंट स्ट्राइक रेट की वजह से एनडीए में उनकी मांग को नजरअंदाज नहीं किया गया और उन्हें 29 सीटें दे दी गईं। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी HAM के सभी 6 प्रत्याशी इसी चरण में किस्मत आजमा रहे हैं।

पासवान और मांझी दोनों ही दलित चेहरे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कुल 6 में से चार सीटों पर इसी चरण में किस्मत आजमा रही है। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है।

महागठबंधन का क्या होगा

महागठबंधन की बात करें तो मगध क्षेत्र में उसकी किस्मत का फैसला हो सकता है। पिछले चुनाव में आरजेडी के अगुआई वाले गठबंधन ने यहां 26 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चरण में कुल 61 में से 37 सीटों पर कांग्रेस भी मैदान में है। इसके अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी 12 में से सात सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2.6 पर्सेंट निषाद वोटों के चलते महागठबंधन ने मुकेश सहनी का पार्टी पर दांव लगाया है।

बता दें कि 2020 के चुनाव में सहनी एनडीए का हिस्सा थे। तिरहुत रीजन में एनडीए की मजबूत पकड़ बताई जाती है। इस क्षेत्र में एनडीए के पास 30 में से 23 सीटें हैं। वहीं मंगलवार को होने वाले चुनाव में मधुबनी की कुल 10 में से आठ सीटों पर मतदान होना है। सीमांचल की बात करें तो यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यहां से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी मैदान में है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने 24 में से पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी।

प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी लगाया जोर

प्रशांत किशोर ने इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा दखल दिया है। दो गुटों के बीच में होने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर ने कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। पहले चरण की बात करें तो एनडीए से जेडीयू 57 सीटों पर मैदान में थी और बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही थी वहीं इस चरण में जेडीयू 44 और बीजेपी 53 सीटों पर मैदान में है। महागठबंधन में आरजेडी 71 सीटों र चुनाव लड़ रही है औऱ सीपीआई (एमएल) 6 सीटों पर मैदान में है।

