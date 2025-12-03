बिहार के छपरा जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, शराब ले जा रहे अपराधी को पुलिस ने मारी गोली
मंगलवार की देर रात मांझी थाना क्षेत्र के मदनपुर और दुर्गापुर के बीच पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से अपराधी अजय राय घायल हो गया है। ज़ख्मी अपराधी शहर के कटहरी बाग का रहने वाला है।
बिहार के छपरा जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरा मुठभेड़ हुआ है। यहां पुलिस ने शराब ले जा रहे एक अपराधी को गोली मार दी है। unterबताया जा रहा है कि नाव से शराब की खेप लाते वक्त पुलिस की घेराबंदी के दौरान मंगलवार की देर रात मांझी थाना क्षेत्र के मदनपुर और दुर्गापुर के बीच पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से अपराधी अजय राय घायल हो गया है। ज़ख्मी अपराधी शहर के कटहरी बाग का रहने वाला है। 48 घण्टे के अंदर सारण में पुलिस से मुठभेड़ की दूसरी घटना हुई है। इसके पूर्व पुलिस की गोली से शिकारी राय जख्मी हुआ था।
आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को छपरा पुलिस ने शिकारी राय नाम के एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया था। कहा जा रहा है कि एक छापेमारी के दौरान शिकारी राय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर किया था। इस फायरिंग में एसआई सुमंत कुमार के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी।
शिकारी राय हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा रविवार को पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी वो शामिल था। पुलिस ने घायल शिकारी राय को सदर अस्पताल में भर्ती किया थाा। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल औऱ तीन मैग्जीन बरामद किए थे। शिकारी राय कई दिनों से वांटेड था।