NDA में सीटों की संख्या तय, कौन कहां लड़ेगा, इस पर बात चल रही; नीतीश की जेडीयू से ताजा अपडेट

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में सीटों की संख्या तो तय हो गई है, लेकिन कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इस पर अभी चर्चा चल रही है।

Bihar Chunav: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में टिकट को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि एनडीए में बंटवारा होने के बाद सीटों की संख्या तो तय हो चुकी है लेकिन जेडीयू की किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, यह अभी तय नहीं हो पाया है। इस पर अभी अभी चर्चा जारी है।

सीएम नीतीश कुमार के करीबी वरीय जदयू नेता विजय चौधरी ने मंगलवार सुबह यह बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू में टिकट को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है।

बता दें कि एनडीए में हुए सीट बंटवारे के तहत जेडीयू को बीजेपी के बराबर 101 सीटें मिली हैं। सीटों की संख्या तो रविवार को ही घोषित कर दी गई, लेकिन अभी तक पार्टी कौन-कौन सी सीटों पर लड़ेगी और उम्मीदवार कौन होंगे, इसका ऐलान नहीं हुआ है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के आला नेताओं की बैठक मंगलवार को हो रही है। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी, सीएम के साथ सीट और उम्मीदवार के नामों पर मंथन करेंगे।