दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशनों से खुलने वाली स्पेशल और वंदे भारत ट्रेनें विकल्प हैं। पुणे और अन्य शहरों के लिए खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। छठ महापर्प के बाद काम लौटने या अन्य कार्यों से बाहर जाने के लिए ट्रेनों में लंबी वेटिंग से परेशान यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 18 से 30 नवंबर के बीच बिहार से खुलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों में सैकड़ों बर्थ खाली हैं। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक में सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में वेटिंग टिकट वाले यात्री दूसरी ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने का विकल्प तलाश सकते हैं।

मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने वाली दो स्पेशल ट्रेनों में भी खाली बर्थ हैं। 28 नवंबर को मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 05283 स्पेशल ट्रेन के थर्ड एसी में 54 बर्थ खाली हैं। वहीं, 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर से यमुनानगर जाने वाली 04313 स्पेशल ट्रेन के सेकेंड एसी में 27 और स्लीपर में 79 बर्थ उपलब्ध हैं।

नरकटियागंज-पाटलिपुत्र ट्रेन में सबसे अधिक जगह मुजफ्फरपुर के यात्रियों के लिए नरकटियागंज और पाटलिपुत्र से खुलने वाली स्पेशल ट्रेनें भी विकल्प बन सकती हैं। नरकटियागंज-पाटलिपुत्र रूट की ट्रेनों में कई तारीखों पर स्लीपर श्रेणी में 500 से 700 तक बर्थ खाली हैं। 27 नवंबर को ट्रेन संख्या 03215 में 704 और 03216 में 712 बर्थ उपलब्ध हैं। वहीं, 30 नवंबर को 03215 में स्लीपर की 709 और थर्ड एसी की 192 बर्थ खाली हैं।

दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत में भी जगह दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए पटना से खुलने वाली स्पेशल और वंदे भारत ट्रेनें विकल्प हैं। 22 नवंबर को पटना-नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन संख्या 04067 के थर्ड एसी में 90 और 23 नवंबर को 202 बर्थ खाली हैं। 25 नवंबर को पटना-नई दिल्ली वंदे भारत में चेयरकार की 234 और 26 नवंबर को 02251 वंदे भारत में 398 सीटें उपलब्ध हैं। 29 नवंबर को दानापुर-आनंद विहार स्पेशल के थर्ड एसी में 177 और थर्ड इकोनॉमी में 401 बर्थ खाली हैं।

पुणे और कोलकाता जाने वालों को भी राहत पुणे और अन्य शहरों के लिए खुलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी बड़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। 18 नवंबर को पटना-पुणे स्पेशल के स्लीपर में 949 और बरौनी-पटियाला स्पेशल में 921 बर्थ खाली हैं। 25 नवंबर को दरभंगा-शालीमार स्पेशल के स्लीपर में 826 बर्थ उपलब्ध हैं। वहीं, 29 नवंबर को पटना-हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल के सेकेंड सीटिंग में 1202 सीटें खाली हैं।