बिहार चुनाव: NDA में सीट शेयरिंग की हलचल! चुनाव प्रभारी बनते ही नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान

बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। अभी हाल ही में बिहार दौरे पर आए केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि अमित शाह ने कहा है कि नवरात्र के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनते हीं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ऐक्शन में आ गए हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है।आपको बता दें कि एनडीए में 5 घटक दल हैं जिनमें - बीजेपी, जेडीयू, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी शामिल है।

बिहार में एनडीए के घटक दलों में शामिल कुछ दल पहले इस बात की इच्छा जता चुके हैं कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि, अभी सीट बंटवारे पर आधिकारिक तौर से एनडीए की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है।

बहरहाल बिहार में चुनावी जोरआजमाइश में जुटी महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। महागठबंधन के दल भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन ही कर रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब तक फाइनल होगा अभी इसे लेकर भी कुछ कहा नहीं गया है।