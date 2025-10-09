Seat sharing of Left parties stuck due to Congress Mukesh Sahni what will Tejashwi Yadav do कांग्रेस और मुकेश सहनी के चक्कर में वाम दलों की सीट शेयरिंग फंसी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSeat sharing of Left parties stuck due to Congress Mukesh Sahni what will Tejashwi Yadav do

कांग्रेस और मुकेश सहनी के चक्कर में वाम दलों की सीट शेयरिंग फंसी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे?

बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और वीआईपी के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों की सीट शेयरिंग फंसी हुई है। तेजस्वी यादव के सामने सीट बंटवारे का फॉर्मूला चुनौती भरा बन रहा है। वे घटक दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर इसे सुलझाने में लगे हुए हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 9 Oct 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस और मुकेश सहनी के चक्कर में वाम दलों की सीट शेयरिंग फंसी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। तीनों वाम दलों सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। इसे सुलझने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और वीआईपी के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों की सीटें तय नहीं हो पा रही हैं। अब तेजस्वी यादव पहले कांग्रेस और मुकेश सहनी के साथ सीटों का मसला सुलझाएंगे। इसके बाद लेफ्ट की सीटें तय की जाएंगी।

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अगले दिन गुरुवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। महागठबंधन समन्वय समिति संयोजक तेजस्वी यादव को कांग्रेस आलाकमान के निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्हें कांग्रेस की ओर से तय की गई सीटों और प्रत्याशियों के नाम बताए। पार्टी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी को बता दिया गया है कि कांग्रेस 56 से 60 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी।

ये भी पढ़ें:सीटों की अदला-बदली भी; महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, माले का नंबर किस रेंज में?

वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी, पोलित ब्यूरो सदस्य ए. विजय राघवन व अशोक धावले ने भी तेजस्वी यादव से पटना के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में गुरुवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य अवधेश कुमार तथा राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार भी मौजूद रहे। करीब आधा घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:क्यों इतने अहम हैं मुकेश सहनी? महागठबंधन और NDA से मिल रहा VIP ट्रीटमेंट

तेजस्वी यादव ने सीपीएम नेताओं को आश्वस्त किया कि सीट ज्यादा बढ़ाने की स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि, कांग्रेस एवं वीआईपी के साथ सीट बंटवारा का मसला सुलझने के बाद वाम दलों के लिए सीट तय हो जाएगा। सीपीएम नेताओं की मानें तो कांग्रेस एवं वीआईपी के चलते लेफ्ट पार्टियों के लिए सीट तय होने का मामला फंस गया है।

सीपीएम ने 4 सीटों पर प्रचार शुरू किया

वहीं, दूसरी ओर, जमाल रोड स्थित सीपीएम कार्यालय में पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी शीर्ष नेता एवं सभी जिलों के सचिव शामिल हुए। इस बैठक में सीट बंटवारे की वस्तुस्थिति को लेकर चर्चा हुई। सीपीएम ने तुरंत समस्तीपुर के विभूतिपुर, पूर्वी चंपारण के पीपरा, बेगूसराय के मटिहानी एवं सारण के मांझी सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं, शेष 7 सीटों पर बूथ स्तरीय कमेटी को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया।