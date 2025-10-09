कांग्रेस और मुकेश सहनी के चक्कर में वाम दलों की सीट शेयरिंग फंसी, तेजस्वी यादव क्या करेंगे?

बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और वीआईपी के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों की सीट शेयरिंग फंसी हुई है। तेजस्वी यादव के सामने सीट बंटवारे का फॉर्मूला चुनौती भरा बन रहा है। वे घटक दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर इसे सुलझाने में लगे हुए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। तीनों वाम दलों सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। इसे सुलझने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और वीआईपी के चक्कर में लेफ्ट पार्टियों की सीटें तय नहीं हो पा रही हैं। अब तेजस्वी यादव पहले कांग्रेस और मुकेश सहनी के साथ सीटों का मसला सुलझाएंगे। इसके बाद लेफ्ट की सीटें तय की जाएंगी।

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के अगले दिन गुरुवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। महागठबंधन समन्वय समिति संयोजक तेजस्वी यादव को कांग्रेस आलाकमान के निर्णयों की जानकारी दी गई। उन्हें कांग्रेस की ओर से तय की गई सीटों और प्रत्याशियों के नाम बताए। पार्टी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी को बता दिया गया है कि कांग्रेस 56 से 60 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी।

वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी ) के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी, पोलित ब्यूरो सदस्य ए. विजय राघवन व अशोक धावले ने भी तेजस्वी यादव से पटना के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में गुरुवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी सदस्य अवधेश कुमार तथा राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार भी मौजूद रहे। करीब आधा घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई।

तेजस्वी यादव ने सीपीएम नेताओं को आश्वस्त किया कि सीट ज्यादा बढ़ाने की स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि, कांग्रेस एवं वीआईपी के साथ सीट बंटवारा का मसला सुलझने के बाद वाम दलों के लिए सीट तय हो जाएगा। सीपीएम नेताओं की मानें तो कांग्रेस एवं वीआईपी के चलते लेफ्ट पार्टियों के लिए सीट तय होने का मामला फंस गया है।