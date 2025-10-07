Seat sharing of BJP JDU LJP NDA and RJD INC VIP CPI ML MGB almost final announcement likely in two three days एनडीए और महागठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है, दो-तीन दिन में ऐलान के आसार, Bihar Hindi News - Hindustan
एनडीए और महागठबंधन का सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है, दो-तीन दिन में ऐलान के आसार

बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कभी नवरात्र तो कभी दशहरा के नाम पर टल रहा सीट बंटवारा अब फाइनल करने और घोषित करने का दबाव एनडीए और महागठबंधन पर बढ़ गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाTue, 7 Oct 2025 12:22 PM
राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के महागठबंधन (एमजीबी) के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। संभावना है कि दो-तीन दिनों के भीतर दोनों गठबंधनों की ओर से यह औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार में दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को रिजल्ट का ऐलान कर दिया है।

पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर से और दूसरे चरण का 13 अक्टूबर से शुरू होगा। 17 अक्टूबर को पहले और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। मतलब, अब चाहे जैसे हो, सीट और कैंडिडेट का ऐलान इस सप्ताह तक हो जाना चाहिए।

एनडीए में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच सीटों को लेकर सहमति कायम है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर) को मिलने वाली सीटों पर भी सहमति करीब बन चुकी है।

बिहार चुनाव के ऐलान के बाद JDU में हलचल तेज, CM नीतीश ने पार्टी नेताओं को बुलाया

महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस ने त्याग करते हुए वामपंथी दलों को पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें देने का निर्णय लिया है। साथ ही दोनों दल अपने हिस्से की सीटों में से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) की मांग समायोजित करेगी। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर चल रही तनातनी भी समाप्त हो गई है और सभी घटक दलों ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जाने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) को महागठबंधन में क्या मिलता है, इस पर सबकी नजर है।

चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू, जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि नौ अक्तूबर को वह 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, जिसके अगले दिन से पहले चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी भी धीरे-धीरे बिहार में घूम-घूमकर अपनी पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट के नाम घोषित कर रहे हैं।