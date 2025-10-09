बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच, लोजपा-रालोमो और HAM की मांग 75 सीटों तक पहुंची

चिराग पासवान की लोजपा (रा) ने 40 सीटों की मांग की है तो उपेन्द्र कुशवाहा की रालोमो को 20 सीटों की दरकार है। इसी तरह जीतन राम मांझी की हम को कम से कम 15 सीटें चाहिए। फिलहाल कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं।

जदयू-भाजपा अपनी सीटों से पहले सहयोगी दलों की सीटों का मामला सुलझाएंगे। इसके लिए भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। जदयू ने भाजपा से स्पष्ट कहा है कि पहले सहयोगी दलों लोजपा (रा), रालोमो और हम के बीच सीटों का बंटवारा कर दिया जाए। इसके बाद ही जदयू और भाजपा आपस में सीटों का बंटवारा करेंगे। बंटवारे का फार्मूला शेष बंटी सीटों में आधा-आधा का होगा। इसमें एक या दो सीट इधर-उधर हो सकता है।

पिछले दो-तीन दिनों में सहयोगी दलों के तेवर देखकर ही यह निर्णय लिया गया है कि पहले उनका ही मामला निपटाया जाए। चिराग पासवान की लोजपा (रा) ने 40 सीटों की मांग की है तो उपेन्द्र कुशवाहा की रालोमो को 20 सीटों की दरकार है। इसी तरह जीतन राम मांझी की हम को कम से कम 15 सीटें चाहिए।

फिलहाल कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं। तीनों ही अपनी-अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस प्रकार सहयोगी दलों की मांग 75 सीटों तक पहुंच गयी है। ऐसे में जदयू-भाजपा के पास केवल 168 सीटें ही शेष रह जाएंगी। ऐसे में मामला बेहद उलझ गया है। उधर, जदयू और भाजपा कम से कम 101-103 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। शेष बचे 38-40 सीटों को सहयोगी दलों के बीच बांटा जाना है। ऐसे तो जदयू की मांग 109 सीटों की है।