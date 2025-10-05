महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल; RJD बोली- 2 दिन में सब क्लियर होगा, औपचारिक ऐलान जल्द

तेजस्वी यादव के आवास पर रविवार को हुई महागठबंधन की बैठक 3 घंटे चली। जिसमें सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति, समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद राजद विधायक आलोक मेहता ने बताया कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, 2 दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। जिसमें महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने बताया कि सब कुछ फाइनल हो गया है, दो दिनों के अंदर में सब कुछ बता दिया जाएगा। वहीं सीपीआई के सचिव रामनरेश पांडे ने भी बताया कि सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। दो दिनों के अंदर पूरे मामले की जानकारी प्रेस को दे दी जाएगी।

महागठबंधन की इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वाम दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। जिसमें सीट शेयरिंग, चुनावी मुद्दों और प्रत्याशियों के चयन से लेकर समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक राजद ने करीब 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सभी सीटिंग सीट के विधायकों को तैयारी शुरू करने को कहा है।

इससे पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीट सबकी लगभग तय हैं। अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान बाकी है। ये अंतिम दौर चल रहा है। वहीं बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को आगे कर रिटायर्ड अधिकारी अपना खजाना भर रहे हैं।