Seat sharing finalized in the Grand Alliance everything will be clear in two days, formal announcement soon महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल; RJD बोली- 2 दिन में सब क्लियर होगा, औपचारिक ऐलान जल्द, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSeat sharing finalized in the Grand Alliance everything will be clear in two days, formal announcement soon

महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल; RJD बोली- 2 दिन में सब क्लियर होगा, औपचारिक ऐलान जल्द

तेजस्वी यादव के आवास पर रविवार को हुई महागठबंधन की बैठक 3 घंटे चली। जिसमें सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति, समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद राजद विधायक आलोक मेहता ने बताया कि सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, 2 दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 5 Oct 2025 10:31 PM
share Share
Follow Us on
महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल; RJD बोली- 2 दिन में सब क्लियर होगा, औपचारिक ऐलान जल्द

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। जिसमें महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता ने बताया कि सब कुछ फाइनल हो गया है, दो दिनों के अंदर में सब कुछ बता दिया जाएगा। वहीं सीपीआई के सचिव रामनरेश पांडे ने भी बताया कि सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। दो दिनों के अंदर पूरे मामले की जानकारी प्रेस को दे दी जाएगी।

महागठबंधन की इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और वाम दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। जिसमें सीट शेयरिंग, चुनावी मुद्दों और प्रत्याशियों के चयन से लेकर समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक राजद ने करीब 60 संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सभी सीटिंग सीट के विधायकों को तैयारी शुरू करने को कहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार की सड़कों पर मुकेश सहनी उतारेंगे 'नाव', क्या है VIP का चुनवी विजन
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में जल्द हो सीट बंटवारा; CPI-CPM ने रखी 35 सीटों की डिमांड
ये भी पढ़ें:महागठबंधन में नहीं हुआ सीट बंटवारा, कांग्रेस में 40 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय

इससे पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीट सबकी लगभग तय हैं। अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान बाकी है। ये अंतिम दौर चल रहा है। वहीं बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को आगे कर रिटायर्ड अधिकारी अपना खजाना भर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के द्वारा लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर किए जा रहे हमले पर तेजस्वी ने कहा कि इनके पास अपने बीस वर्षों की सरकार को लेकर कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं रहा, इसलिए ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। भला बुरा कहते हैं। जनता सब देख रही है सबक सिखाएगी।