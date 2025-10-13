महागठबंधन में सीट बंटवारा का ऐलान तय नहीं; दिल्ली में तेजस्वी बोले- हमारा आज-कल में हो जाएगा

Bihar Elections: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राजद चीफ लालू यादव और तेजस्वी भी दिल्ली में है। सीट बंटवारे के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि हमको लगता है कि आज या कल में सीट शेयरिंग हो जाएगी। इसकी पूरी उम्मीद है।

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच अटका हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जहां सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको लगता है कि आज या कल में सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा। जिसकी पूरी उम्मीद है।

आपको बता दें महागठबंधन में सीटों को लेकर सहयोगी दलों में अभी तक सहमति बनती नहीं दिखी है। कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी तो वहीं सीपीआई-माले भी 30 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम ने भी 24 और 10 सीटों की मांग रखी है। मुकेश सहनी की वीआईपी भी 25 से ज्यादा सीटें मांग रही है। सहनी तो यहां तक कह चुके हैं कि सीट बंटवारे में चाहे सीटें जितनी मिलें पार्टी 40 सीटों पर लड़ेगी।

वहीं महागठबंधन की एक और सहयोगी हेमंत सोरेन की जेएमएम ने भी 12 सीटों की डिमांड रखी है। और 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में ग्रांड अलायंस में सीट बंटवारा चुनौती बनता जा रहा है। वहीं पिछले चुनाव में 144 सीटों पर लड़ने वाली लालू यादव की आरजेडी भी 135 से नीचे जाने के मूड में नहीं है।