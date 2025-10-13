Hindustan Hindi News
महागठबंधन में सीटें और NDA में कैंडिडेट की लिस्ट अटकी; दिल्ली से पटना तक बैठकें

Bihar Elections: बिहार चुनाव दो चरणों में होगा। जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए में प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक अटकी है। हालांकि दोनों गठबंधनों के सहयोगी दलों की बैठकें दिनभर दिल्ली से पटना तक चलती रहीं।

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 13 Oct 2025 11:07 PM
Bihar Chunav: बिहार चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन में महज अब चार दिन शेष रह गए हैं। बावजूद इसके दोनों प्रमुख गठबंधन इंडिया और एनडीए में लड़ाकों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इससे दावेदार, समर्थक और जनता के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इंडिया में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है जबकि सीट बंटवारे की घोषणा के 24 घंटे बाद भी एनडीए में प्रत्याशियों की सूची अटकी है।

एनडीए में कहां किस दल के तथा कौन प्रत्याशी उतरेंगे इस पर सहमति नहीं बन पाई है। बताया जाता है कि साझीदार दल द्वारा जदयू-भाजपा की सीटिंग सीटें मांगे जाने से पेच फंसा है। इसके समाधान के लिए भाजपा और जदयू नेताओं के बीच सोमवार को बैठकें हुईं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विचार-विमर्श किया।

शाम को भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। इसी बीच एनडीए में शामिल हम और रालोमो की नाराजगी भी सामने आयी है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाह कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। वहीं, हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि सिर्फ छह सीटें मिलने पर हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है। लेकिन, हम उस असंतोष को दूर करने का प्रयास करेंगे।

उधर, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान सोमवार को भी नहीं हो सका। इसमें अभी एक-दो दिन का समय लग सकता है। गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए सोमवार को नई दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे।

हालांकि, बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पत्रकारों से कहा कि सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। वहीं, अल्लावारू ने कहा कि गठबंधन में हम सब कुछ ठोक-बजाकर कर रहे हैं ताकि आगे कोई समस्या नहीं हो।