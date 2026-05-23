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SDPO ऑफिस से निकला था 3 ग्रामीण SP का फर्जी ट्रांसफर लेटर; रीडर गिरफ्तार, अफसर पर भी गाज गिरी

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुरोध और डीजीपी के आदेश पर पटना साइबर थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले में भोजपुर के पीरो SDPO के रीडर को गिरफ्तार किया गया है और संदेह के आधार पर एसडीपीओ को मुख्यालय क्लोज कर दिया गया है।

SDPO ऑफिस से निकला था 3 ग्रामीण SP का फर्जी ट्रांसफर लेटर; रीडर गिरफ्तार, अफसर पर भी गाज गिरी

बिहार के तीन वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी(ग्रामीण एसपी) के स्थानांतरण का फर्जी पत्र बना कर वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में भोजपुर के पीरो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में तैनात रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पीरो के एसडीपीओ कृष्ण कुमार सिंह को हटाते हुए उनको पुलिस मुख्यालय में क्लोज कर दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार सिंह ने पुलिस विभाग के कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी के सामने इसका खुलासा किया था।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुरोध और डीजीपी के आदेश पर पटना साइबर थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीरो एसडीपीओ के रूप में फिलहाल साइबर क्राइम थाना भोजपुर के डीएसपी स्नेह सेतु को तैनात किया गया है। गिरफ्तार रीडर से पूछताछ की जा रही है।

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क्या है मामला

यह मामला मंगलवार को तीन आईपीएस अधिकारियों(ग्रामीण एसपी) के फर्जी स्थानांतरण पत्र जारी करने से जुड़ा हुआ है। यह पत्र वायरल होने के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने इस पत्र की जानकारी डीजीपी विनय कुमार को दी और उनसे कार्रवाई का आग्रह किया। इसके बाद पटना के साइबर थाने में प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू की गई।

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एसडीपीओ की भूमिका संदिग्ध

मामले की जांच के दौरान तकनीकी अनुसंधान में पता चला कि यह पत्र पीरो (भोजपुर) के एसडीपीओ कार्यालय में तैयार किया गया है। इसके बाद साइबर थाने की पुलिस ने गुरुवार की शाम कार्रवाई करते हुए रीडर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसडीपीओ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इसको देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर उनका तबादला आदेश जारी किया गया है।

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गौरतलब है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गुरुवार को पुलिसकर्मियों के आश्रितों को चेक से सहायता राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष भी इस पूरे मामले की जानकारी दी थी।

कार्रवाई पर डीजीपी की नजर

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के अनुरोध और डीजीपी के आदेश पर पटना साइबर थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला मंगलवार को तीन आईपीएस अधिकारियों के फर्जी स्थानांतरण पत्र जारी करने से जुड़ा हुआ है। पत्र वायरल होने के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने इस पत्र की जानकारी डीजीपी विनय कुमार को दी और उनसे कार्रवाई का आग्रह किया। इसके बाद पटना के साइबर थाने में प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान तकनीकी अनुसंधान में पता चला कि यह पत्र पीरो (भोजपुर) के एसडीपीओ कार्यालय में तैयार किया गया है। इसके बाद साइबर थाने की पुलिस ने गुरुवार की शाम कार्रवाई करते हुए रीडर को गिरफ्तार कर लिया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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