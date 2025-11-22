SDPO के बॉडीगार्ड निकले चोर; रेड के दौरान 3 लाख कैश चुराया, बिहार पुलिस का नया कारनामा

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि बरामद 15 लाख कैश को गोविंदगंज थाने के सिपाही संतोष कुमार, गौतम कुमार यादव, कृष्णा कुमार और ओमप्रकाश की निगरानी में रखा गया था। इन चारों ने पुलिस टीम में शामिल अन्य लोगों से नजर बचाकर बैग से तीन लाख रुपये निकालकर अपने पास रख लिया। जब बैग के रुपये गिने गए तो कम मिले।

बिहार पुलिस का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। जब शातिर लुटेरे के घर से रेड में बरामद 15 लाख रुपये में से तीन लाख रुपये छापेमारी दल में शामिल चार सिपाहियों ने ही चुरा लिये। मामले में पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाने के चारों सिपाहियों संतोष कुमार, गौतम कुमार यादव, कृष्णा कुमार और ओमप्रकाश पर नामजद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। चारों को शनिवार को साहेबगंज थाने की पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। चार सिपाहियों में अरेराज एसडीपीओ के दो गार्ड भी शामिल हैं।

गोविंदगंज के थानेदार राजू मिश्रा ने चारों सिपाहियों पर नामजद एफआईआर कराई है। बताया है कि मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाने के माधोपुर हजारी गांव निवासी चंदन कुमार सिंह ने गैंग बना रखा है। इस गैंग ने यूपी के जौनपुर निवासी व्यवसायी मोहनजी गुप्ता को व्हाट्सएप पर सोने के बिस्किट की तस्वीर भेजकर बेचने का सौदा किया था। इसके बाद रुपये लेकर मोहनजी गुप्ता को चंदन ने अपने साथी गोविंदगंज थाने के रढ़िया गांव में अमरेश पांडेय के घर पर बुलाया। यहां व्यवसायी को मारपीट कर अपराधियों ने 19 लाख रुपये, दो मोबाइल और एक सोने की चेन छीन ली थी।

20 नवंबर को हुई इस घटना की एफआईआर मोहनजी गुप्ता ने गोविंदगंज थाने में दर्ज कराई। इसके बाद मोतिहारी पुलिस टीम ने मामले में अमरेश पांडेय के घर पर छापेमारी की। इसमें गोविंदगंज के कनछेदवा निवासी सुरेंद्र दास व नेहा देवी को गिरफ्तार किया था। सुरेंद्र दास से पूछताछ में चंदन सिंह का नाम सामने आया। तब गोविंदगंज और साहेबगंज थाने की पुलिस टीम ने चंदन के घर माधोपुर हजारी गांव में छापेमारी की। 21 नवंबर की रात हुई छापेमारी में पुलिस टीम ने 15 लाख रुपये नकद, सोने जैसा दिखने वाले 10 बिस्किट, छीनी गई सोने की चेन आदि बरामद की गई।

गोविंदगंज थानेदार ने बताया कि चंदन सिंह के घर में बैग समेत बरामद 15 लाख रुपये को गोविंदगंज थाने के सिपाही संतोष कुमार, गौतम कुमार यादव, कृष्णा कुमार और ओमप्रकाश की निगरानी में रखा गया था। इन चारों ने पुलिस टीम में शामिल अन्य लोगों से नजर बचाकर बैग से तीन लाख रुपये निकालकर अपने पास रख लिया। जब बैग के रुपये गिने गए तो कम मिले।