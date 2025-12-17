Hindustan Hindi News
एनडीए के अंदर ही नेताओं की छीनाझपटी, उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग की पार्टी से लीडर तोड़े

उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी है। कुशवाहा ने कहा कि इन नेताओं के जुड़ने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ना सिर्फ बिहार बल्कि यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी संगठनात्मक तौर पर मजबूत होगी। इसके अलावा पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Dec 17, 2025 12:57 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
अब एनडीए के अंदर ही अलग-अलग पार्टियों के बीच नेताओं की छीनाझपटी होने लगी है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) के कई नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ लिया और अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। चिराग पासवान की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की एंट्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इन नेताओं में एलजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रहे ए के वाजपेयी भी शामिल हैं।

चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में एलजेपीआर के नेताओं द्वारा चिराग का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से कहा कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है और इन्होंने उस दल को छोड़ दिया है। ए के वाजपेयी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि अगर वो एनडीए में नहीं आते तो एनडीए का नुकसान होता है।

इधर चिराग का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा का हाथ पकड़ने वाले ए के वाजपेई ने कहा है कि उन्हें चिराग पासवान में क्षमता की कमी दिखी और उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचा इसलिए उन्होंन् एलजेपी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो अपने घर में वापस आए हैं।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
