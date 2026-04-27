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छपरा में स्कॉर्पियो का कहर, शादी से लौट रहे लोगों को कुचला; एक ही गांव के तीन की मौत

Apr 27, 2026 10:03 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, छपरा
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छपरा के दिघवारा में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहाँ मानुपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में शादी समारोह से लौट रहे एक ही गांव के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। सभी मृतक अवतारनगर के झौवां बसंत गांव के…

छपरा में स्कॉर्पियो का कहर, शादी से लौट रहे लोगों को कुचला; एक ही गांव के तीन की मौत

Bihar News: बिहार के सारण जिले में रविवार की देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खुशियों भरे माहौल को गम में बदल दिया। दिघवारा थाना क्षेत्र के मानुपुर गांव के समीप एनएच पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में ऑटो पर सवार एक ही गांव के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। इस हादसे के बाद मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है।

शादी के जश्न से लौटते वक्त हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवतारनगर थाना क्षेत्र के झौवां बसंत गांव के रहने वाले कुछ लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका ऑटो मानुपुर गांव के पास पहुंचा, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

गांव में पसरा सन्नाटा

मृतकों की पहचान झौवां बसंत निवासी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में जारी है, जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक ही गांव के तीन लोगों की मौत की खबर जैसे ही झौवां बसंत पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त करने और चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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