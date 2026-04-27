छपरा में स्कॉर्पियो का कहर, शादी से लौट रहे लोगों को कुचला; एक ही गांव के तीन की मौत
छपरा के दिघवारा में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहाँ मानुपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में शादी समारोह से लौट रहे एक ही गांव के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। सभी मृतक अवतारनगर के झौवां बसंत गांव के…
Bihar News: बिहार के सारण जिले में रविवार की देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खुशियों भरे माहौल को गम में बदल दिया। दिघवारा थाना क्षेत्र के मानुपुर गांव के समीप एनएच पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में ऑटो पर सवार एक ही गांव के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। इस हादसे के बाद मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है।
शादी के जश्न से लौटते वक्त हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अवतारनगर थाना क्षेत्र के झौवां बसंत गांव के रहने वाले कुछ लोग एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका ऑटो मानुपुर गांव के पास पहुंचा, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
गांव में पसरा सन्नाटा
मृतकों की पहचान झौवां बसंत निवासी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में जारी है, जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक ही गांव के तीन लोगों की मौत की खबर जैसे ही झौवां बसंत पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त करने और चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।