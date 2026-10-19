पटना: दुर्गा पूजा मेला देखकर आ रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचला; उछल कर 80 मीटर दूर गिरी, 2 की मौत
पटना में भीषण सड़क हादसा हो गया है। अटल पथ पर एक स्कॉर्पियो चालक ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्गा पूजा पर मेला देखकर आ रहे लोग इस तेज वाहन स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए।
दुर्गा पूजा की धूम के बीच पटना में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पटना के अटल पथ पर एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने जमकर तांडव मचाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पर रविवार की रात मेला देखकर आ रहे लोगों पर स्कॉर्पियो का यह कहर टूटा है। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के महेशनगर के पास हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि बेकाबू स्कॉर्पियो ने 200 मीटर के दायरे में कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद घायल लोग सड़क पर गिर पड़े और हर तरफ खून नजर आ रहा था। जख्मी लोग सड़क पर तड़प रहे थे। हादसे के बाद वहां कोहराम मच गया। इस हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे थे। दो लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक राहगीरों पर टूट पड़ी। ड्राइवर काफी रैस ड्राइविंग कर रहा था। लोगों को कुचलने के बाद यह गाड़ी करीब 80 मीटर उछल गई। सड़क पर स्कॉर्पियो के टूटे हुए कांच के टुकड़े और राहगीरों के समान पड़े नजर आ रहे थे। लोग सड़क पर तड़प रहे थे।
इधर इस हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कॉर्पियो चालक के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं मिल सकी है। फिलहाल पुलिस इस हादसे के बाद जांच-पड़ताल में जुटी है।