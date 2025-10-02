स्कॉर्पियो ने खड़ी कंटेनर में ठोका, 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर; कार में 10 लोग थे सवार, कहां हुआ हादसा

कैमूर में स्कॉर्पियो कंटेनर से टकरा गई। दु्र्घटना में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी दस लोग घायल हो गए जिनमें से तीन ने दम तोड़ दिया। तीन अन्य की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटना दुर्गावती थाना इलाके में छज्जूपुर पोखरा के पास एनएच 19 पर हुई। मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।

दुर्गावती थाना के दारोगा विजेंद्र कुमार ने बताया कि गाड़ी सासाराम के बनारस की ओर जा रही थी। संतुलन बिगड़ने के कारण स्कॉर्पियो कंटेनर में जाकर टकरा गई। गाड़ी में ड्राइवर समेत दस लोग सवार थे। सब जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया। शेष लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की पहचान हो गई है। वे रोहतास जिले के रहने वालों में मुस्लिम अंसारी, 48 वर्ष, पता अंसार नगर, मुन्ना अंसारी, 28 साल, पिता जाफर अली अंसारी और रजिया अंसारी, 60 वर्ष पति उमर अंसारी शामिल हैं। इनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है।