Hindi NewsBihar NewsScorpio overturned after tyre burst two dead and six injured in bihar chapra
बिहार में बड़ा हादसा, टायर फटने से पलटी स्कॉर्पियो, 2 की मौत और छह जख्मी
छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर गाड़ी पलटने के दौरान घटनास्थल पर एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी। सात लोग जख्मी थे। लेकिन छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हादसे में घायल एक और शख्स ने ने दम तोड़ दिया।
Dec 24, 2025 11:25 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
बिहार में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। छपरा जिले में हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गड़खा थाना क्षेत्र के अलोनी बाजार के पास मंगलवार की देर रात स्कॉर्पियो की टायर फटने से गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो के नीचे दब कर दो लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में छह लोग जख्मी भी हो गए हैं। छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर गाड़ी पलटने के दौरान घटनास्थल पर एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी। सात लोग जख्मी थे। लेकिन छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हादसे में घायल एक और शख्स ने ने दम तोड़ दिया।
