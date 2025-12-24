Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsScorpio overturned after tyre burst two dead and six injured in bihar chapra
बिहार में बड़ा हादसा, टायर फटने से पलटी स्कॉर्पियो, 2 की मौत और छह जख्मी

बिहार में बड़ा हादसा, टायर फटने से पलटी स्कॉर्पियो, 2 की मौत और छह जख्मी

संक्षेप:

छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर गाड़ी पलटने के दौरान घटनास्थल पर एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी। सात लोग जख्मी थे। लेकिन छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हादसे में घायल एक और शख्स ने ने दम तोड़ दिया।

Dec 24, 2025 11:25 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

बिहार में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। छपरा जिले में हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गड़खा थाना क्षेत्र के अलोनी बाजार के पास मंगलवार की देर रात स्कॉर्पियो की टायर फटने से गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो के नीचे दब कर दो लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में छह लोग जख्मी भी हो गए हैं। छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर गाड़ी पलटने के दौरान घटनास्थल पर एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी। सात लोग जख्मी थे। लेकिन छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हादसे में घायल एक और शख्स ने ने दम तोड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Chapra News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।