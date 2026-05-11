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हैंडब्रेक लगाना भूले, पटना में आंखों के सामने गंगा में समा गई स्कॉर्पियो; वीडियो बनाते रहे लोग

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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स्कॉर्पियो को गंगा किनारे खड़ा कर दोनों नीचे उतर गए। गफलत में वे गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूल गए। ढलान होने के कारण स्कॉर्पियो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते गंगा में समा गई।

हैंडब्रेक लगाना भूले, पटना में आंखों के सामने गंगा में समा गई स्कॉर्पियो; वीडियो बनाते रहे लोग

बिहार की राजधानी पटना में दीघा के पाटीपुल घाट पर रविवार शाम एक स्कॉर्पियो गंगा में समा गई। शिवपुरी निवासी पति-पत्नी गाड़ी से पूजा सामग्री विसर्जित करने घाट पहुंचे थे। वे स्कॉर्पियो में हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके कारण गाड़ी ढलान पर आगे बढ़ते हुए गंगा में चली गई। स्कॉर्पियो को डूबने से बचाने के लिए दोनों ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन मदद नहीं मिलने के कारण हादसे को टाल नहीं सके। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद लोग मदद करने के बजाय घटना का वीडियो बनाते रहे। इसी दौरान स्कॉर्पियो गहरे पानी में चली गई।

मूल रूप से बेगूसराय जिले के रहने वाले राम नरेश सिंह शिवपुरी इलाके में रहते हैं। वे शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उनके घर में रविवार को पूजा हुई थी। शाम में वे पत्नी के साथ पूजा सामग्री का विसर्जन करने दीघा के पाटीपुल घाट पहुंचे थे। स्कॉर्पियो को गंगा किनारे खड़ा कर दोनों नीचे उतर गए। गफलत में वे गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाना भूल गए। ढलान होने के कारण स्कॉर्पियो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते गंगा में समा गई।

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स्कॉर्पियो को गंगा की ओर बढ़ता देख राम नरेश सिंह ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। गाड़ी करीब 10 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर दीघा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्कॉर्पियो को गंगा से बाहर नहीं निकाला जा सका।

राम नरेश सिंह ने बताया कि घटना के समय आसपास सैकड़ों लोग मौजूद थे। उन्होंने सभी से मदद की गुहार लगाई। उसी दौरान वहां से एक बड़ा जहाज भी गुजरा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और लोग तमाशबीन बने रहे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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