मोतिहारी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉपियो ने लालसरैया छठ घाट से बेतिया डेरा पर लौट रहे बाइक पर सवार दंपती और उनके दो बच्चों को टक्कर मारी। उसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क के किनार बैठे एक व्यक्ति को ठोकर मारते हुए छठ घाट से महज 30 मीटर दूर सड़क किनारे चाय-नाश्ते की दुकान में जा घुसी।

बेतिया/मझौलिया(पचं), एक संवाददाता/एक प्रतिनिधि। बिहार में एक स्कॉर्पियो चालक ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया है। इस चालक ने छठ घाट से लौट रहे लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉपियो रविवार की शाम छठ घाट से लौट रहे सात लोगों को रौंदते हुए दुकान में घुस गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार सहित पांच लोग घायल हो गए। घटना पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र में एनएच-727 पर लालसरैया चौक के पास की है। हादसे के बाद महापर्व का उत्सव अचानक चीख-पुकार में बदल गया। मृतकों में बेतिया नगर थाना क्षेत्र के किला मोहल्ला निवासी मो. नेयाज का पुत्र मो. ओसामा (26) और द्वारदेवी चौक स्थित मदरसा के सामने के रहने वाले मो. शोएब का पुत्र मो. खालिद (26) शामिल है। वहीं, बाइक पर अशोक कुमार चौधरी (55) उनकी पत्नी ललिता चौधरी (41), बेटी आराध्या (12) और बेटा अनमय चौधरी (7) के अलावा लालसरैया निवासी विनोदचंद्र सील (60) घायल हो गए। स्कॉपियो की ठोकर से तीन बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोतिहारी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉपियो ने लालसरैया छठ घाट से बेतिया डेरा पर लौट रहे बाइक पर सवार दंपती और उनके दो बच्चों को टक्कर मारी। उसके बाद अनियंत्रित होकर सड़क के किनार बैठे एक व्यक्ति को ठोकर मारते हुए छठ घाट से महज 30 मीटर दूर सड़क किनारे चाय-नाश्ते की दुकान में जा घुसी। दुकान में बैठे मो. ओसामा और मो. खालिद गाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे के बाद घटनास्टल पर चीख पुकार मच गई।

उस समय छठ व्रती और अन्य घाट से लौट रहे थे। लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जीएमसीएच पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विनोदचंद्र सील (60) का इलाज जीएमसीएच मे चल रहा है। वहीं, दंपती और उनके दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में सवार एक को पकड़ लिया। पुलिस ने दुकान में फंसी स्कॉर्पियो को जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाकर जब्त कर लिया गया।