छठ घाट से लौट रहे 8 लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा, 2 की मौत; बेतिया में संध्या अर्घ्य के बाद हादसा
बेतिया के मझौलिया में संध्या अर्घ्य के बाद छठ घाट से लौट रहे 8 लोगों को बेकाबू स्कॉर्पियो ने बुरी तरह कुचल दिया। मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार लोगों की हालत नाजुक है।
बेतिया/मझौलिया, एक संवाददाता/एक प्रतिनिधि। बिहार के पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले में छठ महापर्व के तीसरे दिन भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। संध्या अर्घ्य के बाद छठ घाट से लौट रहे 8 लोगों को बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने रौंद दिया। हादसा मझौलिया में एनएच 727 पर लालसरैया ठरेसरी चौक पर रविवार देर शाम को हुआ। इसमें 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें अधिकतर राहगीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। बेकाबू स्कॉर्पियो से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को पटना रेफर किया गया है।
मृतकों की पहचान बेतिया के नगर थाना क्षेत्र स्थित द्वारदेवी चौक निवासी खालिद (26) और लिबर्टी सिनेमा चौक निवासी ओसामा (26) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर सवार थे।
पति-पत्नी और दो बच्चों की हालत गंभीर, पटना रेफर
हादसे में घायल हुए लालसरैया निवासी अशोक चौधरी, उनकी पत्नी ललिता देवी, बेटी आराध्या कुमारी और बेटे अन्मय कुमार को डॉक्टरों ने पटना के पीएमसीएच रेफर किया है। चारों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वे संध्या अर्घ्य के बाद छठ घाट से लौट रहे थे। वहीं, हादसे के समय सड़क किनारे बैठे लालसरैया निवासी विकासचंद शील का इलाज बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है।
स्कॉर्पियो सवार दो को लोगों ने पकड़ा
हादसे के बाद मौके पर लोगों ने स्कॉर्पियो में सवार दो लोगों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल ले गई। वहीं, दोनों स्कॉर्पियो सवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। स्कॉर्पियो ड्राइवर समेत दो अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गगया है।
एसडीपीओ-1 अजीत कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। यहां से घायलों को भर्ती कराया गया है। पुलिस हिरासत में लिए दो लोगों से पूछताछ कर रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।