स्कॉर्पियो रेलिंग से टकराई फिर मारुति ब्रेजा से भिड़ गई, 4 लोग मरे; अररिया-पूर्णिया मार्ग पर बड़ा हादसा

स्कॉर्पियो साइकिल सवार को धक्का देते हुए अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराया और फिर दूसरी लेन में आ गई।इस दौरान दूसरे लेन पर जा रही ब्रेजा गाड़ी से भीषण टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में सवार सात और ब्रेजा में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

बिहार के अररिया जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। अररिया-पुर्णिया मार्ग पर कुसियारगांव पार्क के समीप एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो रेलिंग से टकराई और फिर विपरीत दिशा से आ रही मारुति ब्रेजा से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में सात लोग घायल हो गए। दो महिलाओं को अररिया सदर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार पुर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के सकमा बिशनपुर गांव निवासी मयानंद झा (70) शांति देवी (60) और गौतम कुमार ठाकुर उर्फ रटू (49) समेत कुल सात लोग स्कॉर्पियो से मधेपुरा जिले के रामनगर में मामा के श्रद्ध कर्म में शामिल होने एक स्कॉर्पियो से रहे थे। इसी दौरान कुसियरगांव पार्क के समीप एक साइकिल सवार युवक बचाने की कोशिश की। लेकिन स्कॉर्पियो साइकिल सवार को धक्का देते हुए अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराया और फिर दूसरी लेन में आ गई।इस दौरान दूसरे लेन पर जा रही ब्रेजा गाड़ी से भीषण टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में सवार सात और ब्रेजा में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हालांकि, स्कॉर्पियो चालक घटना के बाद फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल अररिया पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने साइकिल सवार गैयारी निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद कोनैन पिता वाहिद, मयानंद झा, शांति देवी और गौतम कुमार ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। इनमें मां-बेटा और चाचा शामिल बताए जा रहे हैं। मृतक गौतम मनरेगा में पीआरएस थे। गंभीर रूप से घायलों में जवाहर झा (60), लक्ष्मी ठाकुर (43), मधु लता देवी (55) सहित अन्य चार लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।