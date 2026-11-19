बुधवार की देर रात यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों को लेकर यह बताया जा रहा है कि सभी सुपौल के पीपरा से एक तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिकटी के भपटीया आए थे। लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है।

बिहार के अररिया जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के पास स्थित बीड़ी पुल से नीचे नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार की देर रात यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों को लेकर यह बताया जा रहा है कि सभी सुपौल के पीपरा से एक तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिकटी के भपटीया आए थे। लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुल के पास तीखा मोड़ होने के कारण स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो पुल से नीचे सीधे मरिया नदी में जा गिरी। इस हादसे के बाद घटनास्थल के पास चीख-पुकार मच गई। आननफानन में वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से राहत औऱ बचाव कार्य शुरू किया। यह भी बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया है।

मृतकों में यह सभी शामिल इस सड़क हादसे में जान गंवाने वालों में 28 साल के कुंदन यादव, 15 साल के आर्यन, 22 साल के मुन्ना कुमार, 20 साल के आदित्य, 15 साल के सौरभ औऱ 16 साल के यश कुमार शामिल हैं। सभी मृतक सुपौल जिले के थुमहा गांव के रहने वाले थे। इनकी मौत से अब गांव में मातम पसरा हुआ है। शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गई हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसपी जितेंद्र कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि सभी मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जा रहा है।