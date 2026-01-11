बिहार के इस जिले में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद; शीतलहर से कांपे लोग

Hindustan Hindi News
सीवान जिले में भीषण ठंड और शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके ऊपर की आठवीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहृ 10 बजे से अपराहृन तीन बजे तक सावधानी बरतते हुए संचालित की जायेंगी।

सीवान जिले में चल रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। गलन भरी ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। धूप निकलने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिल रही। विशेषकर सुबह-शाम में तापमान कम रहने से काफी परेशानी हो रही है। बहरहाल, कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सरकारी व निजी स्कूल समेत आंगनबाड़ी केन्द्र, प्री स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 12 जनवरी सोमवार से 14 जनवरी बुधवार तक प्रतिबंध लगा दिया है।

हालांकि शीतलहर को देखते हुए सरकारी व निजी विद्यालयों में इसके ऊपर की आठवीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहृ 10 बजे से अपराहृन तीन बजे तक सावधानी बरतते हुए संचालित की जायेंगी। वहीं शेष अन्य कक्षाएं निर्धारित समयानुसार, संचालित होती रहेंगी। वहीं, मिशन दक्ष व प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित विशेष वर्ग व परीक्षाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।

सभी सरकारी व निजी स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह नियम लागू नहीं रहेगा। डीएम ने इस निर्देश का अनुपालन डीईओ राघवेन्द्र प्रताप सिंह, डीपीओ आईसीडीएस तरणी कुमारी व जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार झा को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने इस संदर्भ में 11 जनवरी रविवार को निर्देश जारी किया।